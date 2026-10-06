Katara un Indija papildina 2036. gada olimpisko spēļu rīkošanas pretendentu skaitu
Pēc divu jaunu pretedentu apstiprināšanas uz 2036. gada vasaras olimpisko spēļu rīkošanu kandidē jau septiņas valstis, paziņojusi Starptautiskā Olimpiskā komiteja.
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) otrdien apstiprināja Indijas un Kataras kandidatūras 2036. gada vasaras olimpisko spēļu rīkošanai, iekļaujot tās septiņu pretendentu skaitā. Indija un Katara jau ilgāku laiku ir starp favorītēm olimpiādes rīkošanai.
SOK arī pavēstīja, ka pārējās pretendentes, kas risina sarunas par pasaules 2036. gada lielākā sporta foruma uzņemšanu, ir Dienvidāfrika (DĀR), Dienvidkoreja, Vācija, Ungārija un Turcija. Nav izslēgta šo valstu pretendēšana arī uz 2040. gada un pat 2044. gada olimpiskajām spēlēm.
"Neatkarīgi no tā, kur notiks spēles, viena lieta nekad nedrīkst mainīties - sportistiem jābūt galvenajiem šajā notikumā," sacīja SOK prezidente Kirstija Koventrija. SOK noteica 31. oktobri kā pēdējo termiņu, līdz kuram nacionālajām olimpiskajām komitejām jāpiesakās 2036. gada sacensību rīkošanai.
Indijas pieteikuma plāns ir vērsts uz Ahmedabādas pilsētu, kurā 2030. gadā notiks Britu Sadraudzības spēles ("Commonwealth Games") un kurā atrodas pasaulē lielākais kriketa stadions.
Katara ir rīkojusi pasaules čempionātus lielākajā daļā augstākā līmeņa olimpisko sporta veidu, tostarp 2022. gada Pasaules kausu futbolā. Tās pieteikums vēl varētu paplašināties, daļu pasākumu no Dohas pārceļot uz kaimiņvalstīm Persijas līcī. Olimpiskās spēles Katarā nozīmētu, ka vasaras spēles būtu jāpārceļ no jūlija - augusta laika posma, kurā tās ir notikušas vai notiks no 2004. gada Atēnās līdz 2032. gadam Brisbenā.
Svarīgākais datums ir marts, paziņoja SOK, kad Koventrijas vadītā izpildkomiteja apstiprinās kandidātu sarakstu, lai izstrādātu detalizētus projektus. 2029. gads kā mērķa datums balsojumam par rīkotāju ir atgriešanās pie SOK iepriekšējā ilgtermiņa grafika un procesa vasaras spēļu rīkotāju izvēlē.
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2028. gada olimpiskās spēles norisināsies ASV pilsētā Losandželosā, bet 2032. gada spēles Austrālijas pilsētā Brisbenā.