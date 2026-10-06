Aleksandra Ovečkina dienas NHL ir skaitītas
Nacionālās hokeja līgas (NHL) visu laiku labākais vārtu guvējs Aleksandrs Ovečkins pirmdien paziņoja, ka šī sezona viņam būs pēdējā karjerā.
41 gadu vecais Ovečkins sāks savu 22. sezonu NHL. Viņa kontā ir 929 gūti vārti, kas ievērojami pārsniedz Veina Grecka iepriekšējo līgas rekordu - 894 vārti. Šovasar Ovečkins ar "Capitals" parakstīja līgumu uz vienu sezonu.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr">https://t.co/LC1SqFTKG8</p>— Jannik Sinner (@janniksin) <a href="https://x41 gadu vecais Ovečkins sāks savu 22. sezonu NHL. Viņa kontā ir 929 gūti vārti, kas ievērojami pārsniedz Veina Grecka iepriekšējo līgas rekordu - 894 vārti. Šovasar Ovečkins ar "Capitals" parakstīja līgumu uz vienu sezonu.Pagājušajā sezonā viņš aizvadīja visas 82 regulārā čempionāta spēles, ar 32 vārtiem un 64 punktiem būdams komandas rezultatīvākais spēlētājs.
Ovečkins sacīja, ka lēmumu pēc šīs sezonas noslēgt karjeru viņš kopā ar ģimeni pieņēmis vasarā. "Man bija svarīgi par to paziņot pirms mūsu pirmās mājas spēles, lai varētu pateikties visiem, kas ir saistīti ar šo sporta veidu, kā arī visiem, kuri man un manai ģimenei bijuši tik nozīmīgi un palīdzējuši gan labos brīžos, gan smagos zaudējumos," sacīja Ovečkins. "Bez viņiem es nebūtu spējis sasniegt visu, kas man dzīvē izdevies. Esmu sajūsmināts par šo sezonu kopā ar komandas biedriem, un mēs darīsim visu, lai padarītu šo gadu īpašu."
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"Capitals" jaunās sezonas pirmo mājas spēli aizvadīs trešdien pret latviešu vārtsarga Artūra Šilova pārstāvēto Pitsburgas "Penguins", kuras rindās ir cits 2005. gadā NHL debitējušais uzbrucējs Sidnijs Krosbijs. Arī Krosbijam ir līguma pēdējais gads, tomēr viņš nav paziņojis par iespējamu karjeras noslēgumu.
Šajā sezonā Ovečkins un Krosbijs pievienojas Gordijam Hovam, Aleksam Delvekio, Stenam Mikitam un Stīvam Aizermenam kā vienīgie spēlētāji NHL vēsturē, kuri vienas komandas sastāvā aizvadījuši 22 sezonas.
"Capitals" sezonu ir sākuši ar vienu uzvaru divās spēlēs, kas patlaban Austrumu konferencē dod desmito pozīciju. Ovečkins šajos mačos ticis pie vienas rezultatīvas piespēles.