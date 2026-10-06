Pasaules ranga līderim Janikam Sineram priekšlaicīgi noslēgusies sezona
Foto: IPA/SIPA
ATP pirmā rakete Janiks Siners noslēdzis 2026. gada seoznu.
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Pasaules ranga līderim Janikam Sineram priekšlaicīgi noslēgusies sezona

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Pasaules tenisa ranga līderim Janikam Sineram šī sezona ceļgala traumas dēļ ir beigusies, otrdien paziņoja itāļu tenisists.

Pasaules ranga līderim Janikam Sineram priekšlaicī...

"Kopā ar ārstiem esmu nolēmis, ka man ir nepieciešams ceļgala ārstēšanas kurss," sociālajos medijos izplatītajā video sacīja Siners. "Tas nozīmē, ka 2026. gada sezona man ir oficiāli beigusies."

25 gadus vecais tenisists šosezon uzvarēja piecos "ATP 1000" raudzes turnīros un vienā "Grand Slam" turnīrā - Vimbldonas čempionātā.

Pēdējo maču Siners aizvadīja 12. jūlijā, kad Vimbldonas čempionāta finālā ar 6-7 (7:9), 7-6 (7:2), 6-3, 6-4 pieveica ATP ranga otro numuru Aleksandru Zverevu no Vācijas.

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Grand SlamATPTenissVimbldonaAleksandrs Zverevs

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