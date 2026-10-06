Ostapenko grūtā trīs setu cīņā iekļūst Pekinas "WTA 1000" dubultspēļu turnīra otrajā kārtā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suveju Sji otrdien sasniedza Pekinas "WTA 1000" dubultspēļu turnīra otro kārtu.
Ar trešo numuru sacensībās izliktais Latvijas/Taivānas pāris pirmās kārtas mačā ar 6-1, 1-6, 10:4 pieveica īpašo ielūgumu jeb "wild card" saņēmušās mājinieces Sjiņjui Dzjanu un Sjijui Vanu.
Otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā Ostapenko un Sji tiksies ar Krievijas tenisistēm Irinu Hromočovu un Ludmilu Samsonovu. Par iekļūšanu otrajā kārtā Ostapenko nopelnīja 120 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Jau vēstīts, ka Ostapenko startēja arī vienspēlēs, kur sasniedza trešo kārtu. No pirmās kārtas ar 24. numuru izsētā Ostapenko (WTA 32.) bija brīva, bet otrajā kārtā ar 7-6 (7:5), 7-5 pārspēja kādreizējo pasaules ranga vicelīderi Spānijas tenisisti Paulu Badosu (WTA 59.). Cīņā par vietu astotdaļfinālā Ostapenko trešajā kārtā ar 2-6, 6-3, 3-6 zaudēja beļģietei Elīzei Mertensai (WTA 19.).
Vienspēļu rangā Ostapenko nopelnīja 65 punktus. Turnīrs Pekinā norisinās cietā seguma kortos un noslēgsies svētdien.