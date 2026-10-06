Viesturs Koziols norāda uz krieviem draudzīgā Renē Fāzela ietekmi jaunā IIHF prezidenta ievēlēšanā
Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) nesenajas prezidenta vēlēšanās liela ietekme varētu būt bijusi Renē Fāzelam, intervijā "Sporta Studijai" norādījis funkcionārs Viesturs Koziols.
Jau ziņots, ka aizvadītās nedēļas beigās par jauno Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) prezidentu ievēlēja vācieti Francu Reindlu. Viņš balsojuma otrajā kārtā ieguva 60 balsis, bet viņa galvenais konkurents čehs Petrs Bržīza 57.
IIHF padomē turpinās strādāt Latvijas hokeja funkcionārs Viesturs Koziols. Viņš norādīja, ka, sadarbojoties noteiktā grupā, viens no taktiskajiem apsvērumiem bija viņam priekšlaicīgi atteikties no kandidēšanas uz vecākā viceprezidenta un Eiropas viceprezidenta amatiem.
"Šis bija sevišķs kongress. Ģeopolitiskā situācija ir stipri, stipri pamainījusies. Kauliņu bīdīšana bija pamatīgāka. Bija daudz vairāk kandidātu un daudz lielāks stress. Likmes ir augstākas," sarunā ar "Sporta Studiju" vēlēšanu aizkulises atklāja Koziols, kurš Reindla iebalsošanā saredz bijušā IIHF prezidenta Renē Fāzela pirkstu.
"Pēc kongresa satiku viņu un apsveicu ar labu rezultātu. Fāzels man atbildēja, ka viņš jau neko, bet mani jau nepiemānīsi. Droši vien Fāzela organizētais atbalsts arī bija Reindla pusē, visticamāk," par otrās kārtas balsošanu, kurā 71 gadu vecajam vācu hokeja funkcionāram izdevās par nieka tiesu apsteigt galveno konkurentu, stāstīja Koziols. Tajā Reindla pusē nostājās visdrīzāk Āzijas kandidatūras Aivaza Omorkanova balsis (viņš pirmajā kārtā tika pie 33 atbalstītājiem).
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Reindls uz IIHF prezidenta amatu kandidēja jau pirms pieciem gadiem, kad Fāzelu nomainīja Liks Tardifs. Toreiz par Reindlu arīdzan iestājās Fāzels, taču pie reizes par sliktu vācu hokeja funkcionāram nāca skandāls paša dzimtenē. Jāatgādina, ka Renē Fāzels bija Starptautiskās Ledus hokeja federācijas prezidents no 1994. līdz pat 2021. gada septembrim.
Savas prezidentūras laikā viņam izveidojās ciešas attiecības ar Krieviju. 2011. gadā viņam pasniedza draudzības ordeni, savukārt pēc prezidēšanas beigām viņš 2023. gadā ieguva Krievijas pilsonību, kā arī iegādājās kapitāldaļas ābolu ražošanas uzņēmumā. Krievi joprojām ir diskvalificēti no IIHF starptautiskajiem turnīriem, kas šogad ticis apstrīdēts Sporta arbitrāžas tiesā. Draudzīgāka prezidenta ievēlēšana var mainīt nostāju pret krievu atgriešanos IIHF turnīros.
Koziols norādīja, ka viņam pašam nebūs grūtību sastrādāties ar Reindlu, kuru pazīstot jau ilgu laiku. "Man ar viņu saista sena pazīšanās. Esam ļoti labi draugi. Man nebūs problēmu ar viņu kopā strādāt. Viņš ir ar milzīgu pieredzi." Pats Koziols vēlas turpināt darbu iesāktajos projektos, tostarp 3x3 hokejā, kuru IIHF mērķē iekļaut olimpisko spēļu programmā 2034. gadā.