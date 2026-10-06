VIDEO: krievu tenisists nesavaldības dēļ nopietni savaino skatītāju un tiek diskvalificēts
Ķīnā notiekošajā "China Open" tenisa turnīra pusfināls starp Novāku Džokoviču un Daniilu Medvedevu noslēdzās priekšlaicīgi, jo otrais ar tenisa bumbiņu trāpīja netālu sēdošajam fanam.
Incidents notika otrā seta beigās pie rezultāta 5-3 par labu Džokovičam. Serbs uzvarēja izspēlē, geimā panākot 15-15, bet Medvedevs, visdrīzāk izrādot neapmierinātību par zaudēto izspēli, bumbiņu aizsita tālāk tribīnēs. Tas kļuva par gana neveiksmīgu sitienu, jo trāpīja netālu sēdošajam pirmajās rindās fanam, kurš tika nopietni ievainots.
DANIIL MEDVEDEV DISQUALIFIED FOR HITTING A SPECTATOR WITH A BALL 🚨 NOVAK DJOKOVIC INTO THE BEIJING FINAL. https://t.co/pdkl3nTF3d— Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026
Not the ending we expected 😮 @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5 #ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W— Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026
Video redzams, kā fans aiz sāpēm aizklāj seju. Pēc redzētā Medvedevs tenisa līdzjutējam ar bumbiņu trāpīja pa aci. Pēc kāda laika konkrētais līdzjutējs ar cita palīdzību devās prom no korta. Savukārt krievu tenisistu par šo incidentu diskvalificēja no spēles, tādējādi Džokovičam iekļūstot turnīra finālā.
"No sirds atvainojos līdzjutējam," pēc spēles teica Medvedevs. "Ceru, ka ar viņu viss ir kārtībā. Ja viņš vēlēsies, labprāt sazinātos. Ceru, ka varēšu arī atvainoties viņam personiski. Galvenais, lai ar viņu viss būtu kārtībā." Arī Džokovičs izteicās līdzīgi, turklāt viņam jau ir šāda veida pieredze 2020. gada "US Open" turnīrā.
Diskvalifikācija tenisā ir reta parādība. To piespriež, kad tenisists ir pārkāpis uzvedības normas. Ierasti uzvedības pārkāpumu sakarā ir trīs brīdinājumi, kuriem, stājoties spēkā, sportists tiek diskvalificēts. Medvedeva gadījumā incidents bija tik nopietns, ka viņu diskvalificēja uzreiz. Līdz ar to viņš pazaudēs gan izcīnītos ranga punktus Pekinas turnīrā, gan arī līdz tam izcīnīto naudas balvu.
Krievu tenisistam šī nav pirmā reize, kad viņa uzvedība pārkāpj normas. "US Open" laikā viņš nepiedienīgi uzvedās, kad fotogrāfs atradās kortā, tādējādi saņemot 42,5 tūkstošu dolāru lielu naudas sodu. Savukārt pirms tam Montekarlo turnīrā viņš 0-6, 0-6 zaudējumā visu negatīvo enerģiju izlika uz savām tenisa raketēm.