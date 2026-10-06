Rīgas "Zeļļi" pēc spožās Eirokausa debijas Vācijā cīnīsies par otro uzvaru turnīrā
Latvijas basketbola klubs Rīgas "Zeļļi" šodien plkst. 21:00 ULEB Eirokausa otrās kārtas mačā izbraukumā spēkosies ar Vācijas bundeslīgas komandu Rostokas "Seawolves". Spēles tiešraide TV6.
Pagājušajā nedēļā "Zeļļi" debitēja Eirokausā ar panākumu, savā laukumā ar 86:84 pārspējot Itālijas A sērijas vienību Tortonas "Derthona". Tikmēr "Seawolves" izbraukumā ar 73:94 zaudēja Jeruzalemes "Hapoel". "Zeļļi" ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. gada, kas startē Eirokausā. Pirms tam turnīrā ar dažādām sekmēm piedalījās "Ventspils" un "VEF Rīga".
Rīdzinieki sezonas ievadā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā tikuši pie trīs uzvarām, divas no tām izcīnot vismaz ar 20 punktu pārsvaru. "Seawolves" basketbolisti Vācijas čempionātā iekrājuši bilanci 2-2. Pirms spēles pret Latvijas klubu "Seawolves" Bundeslīgas ceturtajā kārtā ar 91:84 apspēlēja Hamburgas "Towers".
2023. gadā dibinātie "Zeļļi" pagājušajā sezonā LIBL nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Latvijas Basketbola līgā izcīnīja bronzas godalgas. Rostokas vienība pērn Vācijas bundeslīgā, noslēdzot regulāro sezonu devītajā pozīcijā, nepārvarēja "play-in" izšķirošo kārtu, bet FIBA Eiropas kausā nepārvarēja otro kārtu. "Seawolves" dibināts 1994. gadā, bet Bundeslīgā tas spēlē tikai kopš 2022./2023. gada sezonas. Labākais rezultāts ir devītā vieta pagājušajā sezonā un pirmajā.
Latvijas līdzjutējiem zināmākais "Seawolves" šīs sezonas spēlētājs būs igauņu uzbrucējs Arturs Konontšuks. Viņš Vācijā atgriezies pēc sezonas pauzes, kuru pavadīja naudīgajā Turcijā "Bursaspor" rindās. Pirms tam divas sezonas Konontšuks spēlēja Oldenburgas "EWE Baskets".
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Vakara treniņš Rostokā aizvadīts. Spēles tiešraidi skaties rīt no pl.20:50 kanālā TV6. https://t.co/UBsRPWXlVK #RīgasZeļļi #Eurocup https://t.co/lIXdZ6x4L6— Rīgas Zeļļi (@RigasZelli) October 5, 2026
Pret Jeruzalemes "Hapoel" 22 punktus guva aizsargs Tīdžejs Krokets. Viņam tā "Seawolves" rindās ir otrā sezona. 15 punktus iemeta Zaks Kouplends, kuram raiba pierakstu karjera dažādos klubos. Abi spēlētāji un jau minētais Konontšuks jāuzskata par "Seawolves" vadošajiem basketbolistiem.
Kluba vēsturē to pārstāvējuši divi latviešu basketbolisti - centrs Ronalds Zaķis 2020./2021. gada sezonā (9,3 punkti, 3,3 atlēkušās bumbas Vācijas otrajā līgā) un īsu brīdi Aigars Šķēle 2024./2025. gada sezonā (6,4 punkti, 4,7 piespēles, 2,8 bumbas zem groziem desmit spēlēs).
A grupā rīdzinieku pretinieki būs arī Burgosas "San Pablo" no Spānijas, "Le Mans" no Francijas, Jeruzalemes "Hapoel" no Izraēlas, Riharda Lomaža pārstāvētā Ļubļanas "Olimpija" no Slovēnijas un Saloniku "Aris" no Grieķijas. Nākamo spēli 14. oktobrī rīdzinieki aizvadīs pret Riharda Lomaža pārstāvēto Ļubļanas "Cedevita Olimpija".
Regulārajā sezonā, sacenšoties 32 komandām, kas sadalītas četrās grupās, apakšgrupā tiks aizvadīts divu apļu turnīrs, bet izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas četras labākās vienības. Pagājušajā sezonā par Eirokausa uzvarētāju kļuva Francijas komanda "Bourg-en-Bresse".