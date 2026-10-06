"Sāpīgākais veids, kā zaudēt!" Paolo Nikolato vīlies par izlaisto uzvaru Kiprā
Pēc zaudējuma UEFA Nāciju līgas spēlē pret Kipru komentāru sniedza Latvijas izlases galvenais treneris Paolo Nikolato.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase pirmdien Nikosijā Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas ceturtajā mačā viesos ar rezultātu 1:2 (0:0) zaudēja Kiprai, kurai uzvaras vārtus pēdējās sekundēs guva Markuss Edvardss.
Pirms tam otrajā puslaikā Latvijas izlases labā vārtus guva Eduards Dašķevičs, bet pretiniekiem pēc Latvijas nesaprašanās savā laukuma pusē izcēlās Joannis Kosti. Abus vārtus Kipra guva pēc latviešu futbolistu rupjām kļūdām.
"Pēc spēles ar Melnkalni teicu - ja ir pareizs veids, kādā zaudēt, tad tas bija tāds. Savukārt šovakar varu teikt - šis ir vissāpīgākais veids, kā zaudēt spēli," pēc mača sarūgtināts bija Nikolato. "Bijām vadībā, bet galu galā zaudējām pēdējās sekundēs."
"Ne viss mums šajā spēlē padevās labi, taču attieksme bija pareizā," Latvijas Futbola federācija (LFF) citē valstsvienības galveno treneri. "Nevēlos tagad runāt par individuālām kļūdām. Tās šad un tad gadās absolūti ikvienam spēlētājam pasaulē. Pat vislabākie futbolisti reizēm pieļauj kļūdas, kas dārgi maksā." Treneris arī piebilda, ka Latvijas izlase vēlējās spēlēt "savu" futbolu, un tas arī izdevās, lai gan pēc Dašķeviča lieliskā vārtu guvuma komanda nedaudz atkāpās no plāna.
Šajā izlašu spēļu logā Latvijas valstsvienība C līgā aizvadīja četras spēles, ar 0:2 viesos zaudējot Armēnijai, mājās cīnoties neizšķirti 0:0 ar Kipru un atzīstot Melnkalnes pārākumu ar 1:2, kā arī zaudējot Kiprā ar 1:2. "Šajā nometnē divi spēlētāji guva savus pirmos vārtus valstsvienībā, vēl vairāki citi nopelnīja vietu sastāvā un parādīja sevi no labākās puses," aizvadīto sabraukumu komentēja Nikolato. "Priecājos par katru no viņiem, un esmu pārliecināts, ka viņiem viss vēl priekšā."
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C2 grupā Melnkalnei ir desmit punkti četrās spēlēs, Kiprai ir septiņi punkti, Armēnija guvusi četrus punktus, bet Latvija - vienu. Nāciju līgas turpinājumā Latvija aizvadīs vēl divas spēles novembra vidū izbraukumā ar Melnkalni un mājās ar Armēniju.