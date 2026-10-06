Girgensonam rezultatīva piespēle "Lightning" uzvarā; Šilovs "Penguins" zaudējumā paliek rezervē
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons pirmdien izcēlās ar rezultatīvu piespēli Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, viņa pārstāvētajai Tampabejas "Lightning" 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) pārspējot Filadelfijas "Flyers". Tikmēr Pitsburgas "Penguins" ar Latvijas vārtsargu Artūru Šilovu rezervē, ar 2:3 (0:0, 1:0, 1:3) zaudēja Vinipegas "Jets".
"Lightning" ar 4:1 pārspēj "Flyers"
"Lightning" mājās uzvarēja ar 4:1 (1:0, 1:1, 2:0), bet Girgensons asistēja uzvaras vārtu guvumā Pontusam Holmberjam otrā perioda pirmajā minūtē. Vēl vārtus mājinieku labā 17. minūtē guva Breidens Points, 57. minūtē Iļja Mihejevs, bet septiņas sekundes pirms mača beigām ar metienu tukšos vārtos arī Brendons Heigels. "Lightning" vārtsargs Andrejs Vasiļevskis atvairīja 13 no 14 metieniem, netiekot galā tikai Taisona Ferstera raidījumu otrā perioda astotajā minūtē.
Girgensons laukumā pavadīja 14 minūtes un 23 sekundes, no kurām septiņas sekundes vairākumā un divas minūtes un 45 sekundes mazākumā. Uzbrucējs veica četrus spēka paņēmienus, bloķēja divus metienus, uzvarēja septiņus no 15 iemetieniem jeb 46,7% un spēli noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Girgensonam šis bija pirmais rezultativitātes punkts sezonā. Trīs spēlēs viņs iekrājis arī divas soda minūtes un neitrālu lietderības koeficientu. Pārējie četri latviešu laukuma spēlētāji - Sandis Vilmanis, Uvis Balinskis, Teodors Bļugers un Alberts Šmits - šosezon punktus vēl nav guvuši.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Lightning" ar trīs spēlēs izcīnītiem četriem punktiem ieņem trešo vietu. Nākamo maču Girgensona pārstāvētā komanda aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Minesotas "Wild".
"Penguins" ar 2:3 piekāpjas "Jets"
"Penguins" ar Sergeju Murašovu vārtos zaudēja ar 2:3 (0:0, 1:0, 1:3), krievu vārtsargam atvairot 31 no 34 metieniem jeb 91,6%. "Jets" vārtus trešā perioda pirmajā pusē četru minūšu un 19 sekunžu laikā guva Alekss Ajafallo, Ādams Lourijs un Kols Perfeti. "Penguins" vārtus otrā perioda vidū guva Bens Kindels, bet trešajā periodā 2:2 uz brīdi panāca Deklans Kārlails.
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Austrumu konferencē "Penguins" ar četriem punktiem trīs spēlēs ieņem ceturto vietu un nākamo spēli aizvadīs naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika, kad viesos mērosies spēkiem ar Vašingtonas "Capitals" hokejistiem.