Sāpīgs zaudējums pēdējās sekundēs: Latvijas futbolisti piekāpjas Kiprai
Foto: ZUMAPRESS.com
Ar vienu punktu Latvijas izlase ieņem pēdējo vietu C2 grupā.
Futbols

Sāpīgs zaudējums pēdējās sekundēs: Latvijas futbolisti piekāpjas Kiprai

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

Seko Jauns.lv Google

Latvijas vīriešu futbola izlase pirmdien UEFA Nāciju līgas C līgas spēlē Nikosijā piedzīvoja sāpīgu zaudējumu, ar 1:2 piekāpjoties Kiprai. Izšķirošos vārtus laukuma saimnieki guva kompensācijas laika pēdējās sekundēs.

Sāpīgs zaudējums pēdējās sekundēs: Latvijas futbol...

Pirmajā puslaikā vairāk uzbruka Kipras futbolisti, un 26. minūtē viņiem izdevās bumbu nogādāt Latvijas vārtos. Tomēr vārtu guvums netika ieskaitīts aizmugures dēļ, un pārtraukumā komandas devās pie rezultāta 0:0.

Pēc pārtraukuma Latvija spēlēja aktīvāk un 57. minūtē izvirzījās vadībā. Eduards Dašķevičs pretuzbrukumā meistarīgi apspēlēja pretinieku, nonāca līdz soda laukumam un raidīja bumbu vārtos – 1:0.

Vadību gan nosargāt neizdevās. 70. minūtē pēc Denisa Meļņika kļūdas saspēlē ar vārtsargu Rihardu Matrevicu Joannis Kosti panāca neizšķirtu 1:1.

Šķita, ka spēle tā arī noslēgsies, tomēr kompensācijas laika pēdējās sekundēs Markuss Edvardss no soda laukuma robežas raidīja bumbu Latvijas vārtos un izrāva Kiprai uzvaru – 2:1.

Latvijai šis bija trešais zaudējums četrās Nāciju līgas spēlēs. Ar vienu punktu Latvijas izlase ieņem pēdējo vietu C2 grupā. Nākamās divas spēles paredzētas novembra vidū – izbraukumā pret Melnkalni un savā laukumā pret Armēniju.

Tēmas

UEFA Nāciju līgaKipras futbola izlaseLatvijas futbola izlaseKipraLatvijaUEFAEduards Dašķevičs

Citi šobrīd lasa