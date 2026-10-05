Sāpīgs zaudējums pēdējās sekundēs: Latvijas futbolisti piekāpjas Kiprai
Latvijas vīriešu futbola izlase pirmdien UEFA Nāciju līgas C līgas spēlē Nikosijā piedzīvoja sāpīgu zaudējumu, ar 1:2 piekāpjoties Kiprai. Izšķirošos vārtus laukuma saimnieki guva kompensācijas laika pēdējās sekundēs.
Pirmajā puslaikā vairāk uzbruka Kipras futbolisti, un 26. minūtē viņiem izdevās bumbu nogādāt Latvijas vārtos. Tomēr vārtu guvums netika ieskaitīts aizmugures dēļ, un pārtraukumā komandas devās pie rezultāta 0:0.
Pēc pārtraukuma Latvija spēlēja aktīvāk un 57. minūtē izvirzījās vadībā. Eduards Dašķevičs pretuzbrukumā meistarīgi apspēlēja pretinieku, nonāca līdz soda laukumam un raidīja bumbu vārtos – 1:0.
Vadību gan nosargāt neizdevās. 70. minūtē pēc Denisa Meļņika kļūdas saspēlē ar vārtsargu Rihardu Matrevicu Joannis Kosti panāca neizšķirtu 1:1.
Šķita, ka spēle tā arī noslēgsies, tomēr kompensācijas laika pēdējās sekundēs Markuss Edvardss no soda laukuma robežas raidīja bumbu Latvijas vārtos un izrāva Kiprai uzvaru – 2:1.
Latvijai šis bija trešais zaudējums četrās Nāciju līgas spēlēs. Ar vienu punktu Latvijas izlase ieņem pēdējo vietu C2 grupā. Nākamās divas spēles paredzētas novembra vidū – izbraukumā pret Melnkalni un savā laukumā pret Armēniju.