"Runājam par visu laiku izcilāko futbolistu!" Portugālē gaidīs atpakaļ zvaigzni Krištianu Ronaldu
Uzbrucējs Krištianu Ronaldu, neskatoties uz Portugāles futbola izlases nometnes pamešanu, būs gaidīts atpakaļ valstsvienības rindās, atzina Portugāles Futbola federācijas (FPF) prezidents Pedru Proensa.
Jau ziņots, ka Ronaldu pagājušajā nedēļā pameta Portugāles izlases nometni pirms noslēdzošajām divām UEFA Nāciju līgas spēlēm. Pēc spēles ar norvēģiem, kurā uzbrucējs palika uz rezervistu soliņa, viņš netrenējās ar komandu.
"Mēs runājam par visu laiku izcilāko futbolistu, spēlētāju, kurš Portugāles futbolam ir veltījis vairāk nekā divus gadu desmitus,"teica FPF prezidents Proensa. "Viņš vienmēr būs daļa no šīs komandas, ja būs fiziski gatavs spēlēt. Krištianu to zina. Viņš zina, ka tāda ir vispārējā nostāja. Notikušais bija pārpratums, kas jāatrisina iekšēji."
Svētdien portugāļi savā laukumā ar 2:1 pārspēja Norvēģiju, un pēc spēles Portugāles izlases galvenais treneris Žorže Žezušs norādīja, ka viņam nav iemesla nevienam atvainoties un ka viņš atkal izsauks Ronaldo nākamajā izlašu logā, ja spēlētājs vēlēsies atgriezties. "Man nekad nav bijis nekādu problēmu. Trenerim ir principi, taču, tā kā nebija nekādu problēmu saistībā ar manu autoritāti, manuprāt, ja Krištianu vēlas atgriezties, viņš būs tiesīgs tikt izsaukts nākamajā izlases sasaukumā. Lēmums ir viņa ziņā," pēc panākuma stāstīja valstsvienības stūrmanis.
Ronaldu ir visu laiku rezultatīvākais spēlētājs vīriešu izlašu futbolā. Viņš 234 spēlēs ir guvis 146 vārtus. Portugāle šajā izlašu logā uzvarēja visās četrās Nāciju līgas spēlēs un ar 12 punktiem nodrošinājusi iekļūšanu ceturtdaļfinālā. Portugāle Nāciju līgā ir uzvarējusi divos no četriem notikušajiem turnīriem un ir pašreizējā čempione, 2025. gada finālā pēcspēles sitienu sērijā pārspējot Spāniju.