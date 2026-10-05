Kaislības laukumā un ārpus tā. Īrijas un Izraēlas izlašu futbola spēles aizēno politiskā nostāja kara jautājumā
UEFA Nāciju līgā divas savstarpējās spēles aizvadīja Izraēlas un Īrijas izlases. Ņemot vērā atšķirīgos politiskos uzskatus, abu vidū netrūka kaislību.
Pirmajā spēlē Īrija uzvarēja ar 3:0, bet svētdien, 4. oktobrī, neitrālajā laukumā Serbija bez skatītājiem spēlēja neizšķirti 1:1. Īrija ir zināma kā viena no lielākajām Palestīnas atbalstītājām, līdz ar to tā ir pret Izraēlas militārajām darbībām Gazas joslā.
Jau iepriekš citas Īrijas sporta izlases kā, piemēram, sieviešu basketbola izlase ir vērsusi uzmanību uz Izraēlu un nelabprāt spēkojusies pret to. Šoreiz stafeti pārņēma futbola izlase. Īrijas Futbola asociācija aicinājusi boikotēt spēles pret Izraēlu, kamēr konflikts Gazas joslā nav noslēdzies.
Ireland fitness coach Damien Doyle was allegedly spat on by an Israeli player at half-time, according to reports in the stadium in Serbia. The Irish media are reporting that the incident took place as the players and staff made their way down the tunnel. @SkySportsNews has contacted the FAI and UEFA. https://t.co/qcFJM0I1FM— Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) October 4, 2026
Arī atsevišķi Īrijas izlases futbolisti bija gatavi boikotēt mačus pret Izraēlu, taču beigās pārsvarā tie devās laukumā. Mači gan bija apvīti ar daudz emocijām. Īrijas izlase apvainojusi Izraēlu, ka viens no tās spēlētājiem puslaika pārtraukumā uzspļāvis tās fiziskās sagatavotības trenerim Deimjenam Doilam.
Īrijas mediji ziņo, ka incidents noticis, kad komandas devušās uz ģērbtuvēm. Īrijas futbola izlases galvenais treneris Heimirs Halgrimsons apstiprināja konfliktu, taču sīkāk to nekomentēja. "Jā, ir apsūdzība par uzspļaušanu, taču pats to neredzēju. Nevēlamies par to sīkāk runāt. Tas tiks izvērtēts, iespējams, tāpat kā viss cits, kas notika starp abām komandām. Man šķita, ka pretinieki centās mūs provocēt kopš spēles sākuma, taču uzslavas saviem spēlētājiem par miera saglabāšanu."
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Treneris norādīja, ka, viņaprāt, Īrijai ar Izraēlu nevajadzētu aizvadīt savstarpējās spēles. "Tas gan nav mūsu lēmums. Tādu pieņem UEFA. Pavisam noteikti Īrijā ir liels atbalsts Palestīnai. Nav daudz valstu pasaulē, kas atbalstu Palestīnu tik ļoti, cik Īrija. Nenovēlu nevienam to, kam esam gājuši cauri pēdējo divu nedēļu laikā. UEFA derētu iesaistīties un ko darīt lietas labā."
While some use the football field as their political theatre, for us this is personal. 1939: Irish players raised their arms in salute to Nazi Germany. 2026: Irish players bowed their heads during Israel’s anthem. Different generations. The same moral blindness. Today, Israel’s players wear black armbands to remember those brutally massacred by Hamas on October 7 - including former professional footballer Lior Asulin. Some of us have skin in the game. Others just make a show of it.— Israel ישראל (@Israel) October 4, 2026
Apvainojumi gan izskanējuši arī no Izraēlas valdības īru virzienā. Viņi tiek apvainoti morāles trūkumā, jo Izraēlas himnas atskaņošanas laikā nolieca galvas. Tā Īrijas futbolisti, treneri un federācijas pārstāvji darīja arī abu komandu pirmajā savstarpējā mačā.
Republic of Ireland manager Heimir Hallgrimsson was asked by a journalist, who refused to give up the microphone, about alleged racism by Irish players during last Sunday's 3-0 win over Israel in Hungary. The news conference was brought to a close at that point by Football Association of Ireland communications manager Kieran Crowley, who said those allegations were "completely untrue".— BBC Sport (@BBCSport) October 3, 2026
Disgraceful incident❗️ Absolutely shameful: during the press conference, an Irish FA official tried to snatch the microphone away from Moti Pashchatzky, an Israeli journalist, after he asked the Ireland coach about his players allegedly swearing at the Israeli players. https://t.co/PZYnxDyy9u— Sport5 (@sport5il) October 3, 2026
Tāpat īri tiek apvainoti rasistiskos izteicienos Izraēlas futbolistu virzienā komandu pirmajā spēlē, kura tika aizvadīta Ungārijā. Dienu pirms abu komandu otrās spēles Izraēlas mediju pārstāvji jautāja par šiem atgadījumiem, tādā veidā padarot preses konferenci par haosu. Īri noliedza šādus apgalvojumus, turklāt, lai nomierinātu iekarsušos prātus, tika izsaukta policija. Vēlāk diviem Izraēlas žurnālistiem tika liegts apmeklēt pēcspēles preses konferenci.
UEFA Nāciju līgā piedalās arī Latvijas futbola izlase, kas C līgā savā grupā trijās spēlēs tikusi pie viena punkta ar neizšķirta palīdzību. Pirmdien, 5. oktobrī, tā aizvadīs ceturto spēli pret Kipru, bet novembrī atlikušās divas pret Armēniju un Melnkalni.