Viens no Kauņas "Žalgiris" līderiem pieķerts dzērumā pie stūres
Juridiskās problēmās varētu iekulties Kauņas "Žalgiris" leģionārs Kārsens Edvardss, kuru Kauņas policija pieķērusi alkohola reibumā pie stūres.
Edvardss alkohola reibumā pieķerts, braucot svētdienas naktī pēc Lietuvas basketbola līgas spēles pret Paņevežas "Lietkabelis". Šo maču Kauņas klubs uzvarēja pārliecinoši (97:68), bet Edvardss nospēlētajās 16:48 minūtēs guva 11 punktus un atdeva sešas rezultatīvās piespēles.
Kā norādījusi Kauņas policijas komunikācijas departaments, tad Edvardss apstādināts īsi pēc pusnakts, ap 0:30. Tajā brīdī notikušas preventīvas satiksmes dalībnieku pārbaudes. Edvardsa izelpā konstatēja 1,07% promiles. Pēc Lietuvas likumiem maksimāli iespējams 0,04% promiles, bet sods par braukšanu dzērumā Edvardsa gadījumā ir no 800 līdz 1100 eiro, kā arī tiesību atņemšana no viena līdz pusotram gadam.
Ar paziņojumu klajā nākusi Kauņas "Žalgiris". "Esam informēti par situāciju, kas nu kļuvusi publiska. Mēs informēsim visus par mūsu pieņemtajiem lēmumiem un darbībām, kad tas būs nepieciešams. Līdz tam mēs situāciju nekomentēsim."
Kārsens Edvardss pievienojās Kauņas "Žalgiris" pirms šīs sezonas, iepriekšējā aizvadot produktīvu sezonu Boloņas "Virtus" sastāvā (Eirolīgā vidēji guva 17,3 punktus, atdeva 2,3 rezultatīvās piespēles un izcīnīja 2,2 atlēkušās bumbas). Viņš tika parakstīts (līguma termiņš 1+1) kā viens no komandas līderiem un Silveina Fransisko aizstājējiem. Pirmajās Eirolīgas spēlēs Edvardss vidēji izcēlies ar 16 punktiem un divām piespēlēm.