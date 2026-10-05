Latvijas tenisa līdere Ostapenko nesasniedz Pekinas "WTA 1000" turnīra astotdaļfinālu
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko pirmdien Pekinas "WTA 1000" turnīra trešajā kārtā piedzīvoja zaudējumu cīņā ar beļģieti Elīzi Mertensu.
Beļģijas tenisiste bija pārāka ar 6-2, 3-6, 6-3. Ostapenko WTA rangā atrodas 32. pozīcijā un turnīrā bija izsēta ar 24. numuru, bet beļģiete WTA rangā ieņem 19. vietu un turnīrā izlikta ar 13. numuru. Abas tenisistes līdz šim kortā bija tikušās vienu reizi, kad 2019. gadā pārāka bija Ostapenko.
Pirmdienas spēlē beļģiete sāka ar uzvarētiem trim geimiem, tostarp arī Ostapenko serves geimu. Latvijas tenisiste panāca 1-3, taču atkal nenoturēja savu servi un nonāca iedzinējos ar 1-5. Seta izskaņā Ostapenko uzvarēja geimu pie Mertensas serves, tomēr vēlreiz zaudēja savas serves geimā un kapitulēja ar 2-6.
Otrā seta sākumā spēlētājas apmainījās ar diviem uzvarētiem geimiem pie savas serves, bet piektajā geimā "breika" iespēju izmantoja Ostapenko un nākamajā geimā panāca 4-2. Turpinājumā beļģiete uzvarēja septītajā geimā, bet nākamos divus atkal uzvarēja Ostapenko, svinot panākumu ar 6-3.
Noslēdzošo setu labāk iesāka Latvijas pirmā rakete, pēc "breika" panākot 2-0, taču tad četrus geimus pēc kārtas uzvarēja Mertensa, izvirzoties vadībā ar 4-2. Ostapenko vēl panāca 3-4, tomēr pēdējos divus geimus pārāka bija Beļģijas sportiste, svinot uzvaru izšķirošajā setā ar 6-3.
Jau ziņots, ka Ostapenko no pirmās kārtas bija brīva, bet otrajā ar 7-6 (7:5), 7-5 pārspēja kādreizējo pasaules ranga vicelīderi Spānijas tenisisti Paulu Badosu (WTA 59.), tiekot pie 65 WTA ranga punktiem. Mertensa arī bija brīva no pirmās kārtas un otrajā ar 6-0, 4-6, 7-5 uzvarēja amerikānieti Keitiju Volinecu (WTA 74.). Mertensa astotdaļfinālā spēkosies ar amerikānieti Koriju Gofu (WTA 4.) vai ķīnieti Suņu Sjiņžaņu (WTA 582.).
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Ostapenko turnīrā Ķīnas galvaspilsētā startēja septīto reizi, labāko rezultātu sasniedzot 2017. gadā, kad aizcīnījās līdz pusfinālam. Arī pērn viņa no pirmās kārtas bija brīva, bet otrajā zaudēja, turnīru noslēdzot ar desmit ranga punktiem.
Latvijas labākā tenisiste duetā ar taivānieti Suveju Sji startēs arī dubultspēlēs, kur viņas izsētas ar trešo numuru. Turnīrs Pekinā norisinās cietā seguma kortos.