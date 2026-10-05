Alberts Šmits balsojumā iekļauts starp NHL desmit labākajiem debitantiem
Nacionālās hokeja līgas (NHL) veiktajā aptaujā pēc sezonas pirmajām spēlēm Alberts Šmits novērtēts labāko desmitniekā debitantu kategorijā.
18 gadus vecais Alberts Šmits pierādīja sevi Ņujorkas "Rangers" treniņnometnē un tādējādi ieguva vietu sastāvā. Līdz šim viņš spēlējis visās četrās spēlēs, laukumā vidēji pavadot 14:40 minūtes.
"Rangers" latviešu talantīgo aizsargu izvēlējās 2026. gada NHL draftā ar augsto piekto numuru. NHL pēc pirmās nedēļas regulārajā turnīrā veikusi aptauju, nosakot favorītus cīņā par sezonas labākā debitanta balvu. Šajā sarakstā ar saņemtajiem diviem punktiem Šmits ieņēmis devīto vieto.
Ekspertu skatījumā vislabāk sezonu sācis Filadelfijas "Flyers" hokejists Porters Martons. 2025. gada drafta sestais numurs spēcīgi sāka karjeru NHL, pagājušajā sezonā tiekot pie 15 rezultativitātes punktiem 19 spēlēs (desmit no tām Stenlija kausa izcīņā). Šo sezonu Martons sācis bez rezultativitātes punktiem.
Otrajā vietā ierindots 2026. gada drafta pirmais numurs Gevins Makena, kuru izraudzījās Toronto "Maple Leafs". Arī viņš pagaidām savā NHL debijā nav izcēlies ar rezultativitātes punktiem. Trešo vietu ieņem zviedrs Ivans Stenbergs, kurš draftēts Sanhosē "Sharks". Divās spēlēs "Sharks" rindās viņš ticis pie viena rezultativitātes punkta.
Ņujorkas "Rangers" pēc zaudējuma sezonas pirmajā spēlē uzvarējusi nākamās trīs pēc kārtas, pagaidām iekārtojoties Austrumu konferences līderes godā. Tomēr tā ir vienīgā, kas līdz 5. oktobrim konferencē jau paspējusi nospēlēt četrus mačus.