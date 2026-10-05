"Salavat Julajev" vārtsargs Semjons Vjazovojs pēc ripas iemešanas nepareizos vārtos (ekrānuzņēmums no video)
Hokejs
Šodien 11:13
KHL spēlē vārtsargs efektīvi iemet ripu vārtos, taču komandas biedri negrasās priecāties. VIDEO
Kontinentālās hokeja līgas (KHL) spēlē “Salavat Julajev” vārtsargs efektīvi raidīja ripu vārtos. Tiesa, viņa komandas biedri par to sajūsmā nebija.
Голкипер «Салавата Юлаева» Семен Вязовой забросил курьезный автогол в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири». Вратарь попытался сделать передачу клюшкой в сторону, однако случайно срезал шайбу в собственные ворота и в отчаянии упал на колени. 📹КХЛ https://t.co/od1EULcVX0— LiveResult.Ru (@LiveResultRu) October 2, 2026
Pagājušās nedēļas nogalē notikušajā spēlē pret Novosibirskas “Sibirj” Ufas komandas vārtsargs Semjons Vjazovojs astotajā minūtē mēģināja izdarīt piespēli, taču trāpīja precīzi savos vārtos. Spēli “Salavat Julajev” zaudēja ar 2:4.
2011. gada Gagarina kausa ieguvējiem šis zaudējums ir jo vairāk nepatīkams, ņemot vērā to, ka “Sibirj” Černišova divīzijā ieņem pēdējo vietu, kamēr ufieši otro.