KHL spēlē vārtsargs efektīvi iemet ripu vārtos, taču komandas biedri negrasās priecāties. VIDEO
"Salavat Julajev" vārtsargs Semjons Vjazovojs pēc ripas iemešanas nepareizos vārtos (ekrānuzņēmums no video)
Hokejs

KHL spēlē vārtsargs efektīvi iemet ripu vārtos, taču komandas biedri negrasās priecāties. VIDEO

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Kontinentālās hokeja līgas (KHL) spēlē “Salavat Julajev” vārtsargs efektīvi raidīja ripu vārtos. Tiesa, viņa komandas biedri par to sajūsmā nebija.

KHL spēlē vārtsargs efektīvi iemet ripu vārtos, ta...

Pagājušās nedēļas nogalē notikušajā spēlē pret Novosibirskas “Sibirj” Ufas komandas vārtsargs Semjons Vjazovojs astotajā minūtē mēģināja izdarīt piespēli, taču trāpīja precīzi savos vārtos. Spēli “Salavat Julajev” zaudēja ar 2:4.

2011. gada Gagarina kausa ieguvējiem šis zaudējums ir jo vairāk nepatīkams, ņemot vērā to, ka “Sibirj” Černišova divīzijā ieņem pēdējo vietu, kamēr ufieši otro.

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