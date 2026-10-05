"Warriors" bez Kristapa Porziņģa zaudē pirmajā NBA pirmssezonas pārbaudes spēlē
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Goldensteitas "Warriors" svētdien pārbaudes spēlē bez latvieša Kristapa Porziņģa ierindā piekāpās Losandželosas "Clippers" vienībai.
Spēle tika aizvadīta Havaju salu pilsētā Honolulu, un "Clippers" bija pārāki ar 104:101 (23:24, 32:19, 22:30, 27:28). "Warriors" izmantoja 18 laukuma spēlētājus, bet pamatsastāvā maču uzsāka Stefens Karijs, Brendins Podziemskis, Als Horfords, Dreimonds Grīns un Jaksels Lendeborgs.
Rezultatīvākais ar 12 punktiem "Warriors" rindās bija Čarlzs Basijs, kura kontā arī astoņas atlēkušās bumbas, pa 11 punktiem guva Brendons Viljamss un Grems Aiks, bet desmit punktus pievienoja Karijs. Uzvarētāju sastāvā Rui Hačimurs sakrāja 21 punktu, bet pa 15 punktiem katrs guva Dariuss Gārlends un Kītons Vaglers.
Jau ziņots, ka Porziņģis saskāries ar veselības problēmām un nepievienojās komandas treniņnometnei Havaju salās. Pagaidām nav zināms, kad viņš varēs pilnvērtīgi atgriezties vienības treniņos. Porziņģis jūnija beigās ar "Warriors" vienojās par līguma pagarināšanu uz diviem gadiem.
Citā pārbaudes spēlē svētdien Jūtas "Jazz" ar 109:97 (36:26, 27:26, 25:25, 21:20) pārspēja Denveras "Nuggets". Uzvarētājiem 17 punktus guva Lauri Markanens, bet "Nuggets" rindās rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Džulians Stouzers.
Goldensteitas komanda regulārās sezonas pirmo spēli aizvadīs 21. oktobrī.