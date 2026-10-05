Ērikam Mateiko pirmie gūtie vārti AHL sezonā, Tralmaka komandai pirmā uzvara
Foto: Hershey Bears
Ērikam Mateiko pirmie vārti gandrīz gada laikā.
Hokejs

Ērikam Mateiko pirmie gūtie vārti AHL sezonā, Tralmaka komandai pirmā uzvara

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Amerikas hokeja līgā (AHL) spēles aizvadījušas latviešu hokejistu pārstāvētās komandas.

Ērikam Mateiko pirmie gūtie vārti AHL sezonā, Tral...

Latvijas uzbrucējs Ēriks Mateiko svētdien guva savus pirmos vārtus Amerikas Hokeja līgas (AHL) jaunajā sezonā, palīdzot Heršijas "Bears" savā laukumā pieveikt Šarlotes "Checkers".

"Bears" bija pārāki ar 3:2 (2:0, 0:0, 1:2), tieši Mateiko atklājot spēles rezultātu 11. minūtē. Mateiko kopumā divas reizes meta pa vārtiem un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu. Latviešu uzbrucējam šie bija pirmie vārti šosezon, bet pagājušajā sezonā viņš 27 spēlēs izcēlās ar sešiem (1+5) punktiem.

Citā mačā zaudējumu savā laukumā piedzīvoja Dana Ločmeļa pārstāvētā Providensas "Bruins" komanda, kas ar 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) piekāpās Springfīldas "Thunderbirds". Ločmelis izpildīja trīs metienus pa vārtiem un spēli noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.

Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks svētdien ar Beikersfīldas "Condors" izcīnīja pirmo uzvaru Amerikas Hokeja līgas (AHL) jaunajā sezonā. Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Edmontonas "Oilers" fārmklubs viesos ar 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) pieveica Hendersonas "Silver Knights", kam dienu iepriekš piekāpās ar 3:4.

Tralmaks spēlē izpildīja vienu metienu pa vārtiem un nopelnīja neitrālu lietderības koeficientu. Šosezon divās spēlēs latviešu uzbrucējs pie rezultativitātes punktiem nav ticis

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