Balinska un Vilmaņa "Panthers" atkal piedzīvo zaudējumu pagarinājumā
Latvijas aizsarga Uvja Balinska un uzbrucēja Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda svētdien piedzīvoja zaudējumu pagarinājumā pret Anaheimas "Ducks".
"Panthers" viesos piekāpās ar 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1), piedzīvojot otro zaudējumu papildlaikā pēc kārtas. Floridas komanda visās trīs spēlēs šosezon aizvadījusi papildlaiku, pirmajā mačā pagarinājumā pieveicot čempioni Karolīnas "Hurricanes", bet nākamajā cīņā atzīstot Sanhosē "Sharks" pārākumu.
Balinskis svētdienas spēlē laukumā pavadīja 14 minūtes un 40 sekundes, no kurām vienu minūti un desmit sekundes vairākumā un 15 sekundes mazākumā. Aizsargs statistikā atzīmējās ar vienu zaudētu ripu un dalītu labāko lietderības koeficientu komandā +2.
Vilmanis spēlēja 13 minūtes un 38 sekundes, izpildīja četrus metienus pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, zaudēja vienu ripu un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Svētdienas mačā mājiniekus vadībā 17. minūtē vairākumā izvirzīja Katers Gotjē, bet nepilnu minūti vēlāk 1:1 panāca Kārters Verhegī. Otrā perioda pirmajā minūtē Gotjē vēlreiz sniedza vadību "Ducks", bet viesi izlīdzinājumu panāca mača 58. minūtē, pateicoties Breda Maršāna precīzajam metienam. Maršāns aizvadīja savu pirmo spēli šosezon un guva savus pirmos vārtus kopš februāra.
Uzvaras vārtus "Ducks" rindās papildlaika pēdējā minūtē vairākumā guva Mikaēls Granlunds.
"Panthers" ar četriem punktiem trīs spēlēs Austrumu konferencē atrodas ceturtajā vietā, bet "Ducks" ar četriem punktiem divās spēlēs ir ceturtie Rietumos.
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Nākamo maču Balinska un Vilmaņa pārstāvētā komanda aizvadīs trešdienas agrā rītā pēc Latvijas laika, kad viesos mērosies spēkiem ar Losandželosas "Kings".