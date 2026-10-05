Šmita pārstāvētā "Rangers" turpina dominēt un kļūst par Austrumu konferences līderi
Latvijas aizsargs Alberts Šmits piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Ņujorkas "Rangers" izcīnīja uzvaru pret Jūtas "Mammoth".
"Rangers" savā laukumā bija pārāki ar 4:2 (1:0, 0:1, 3:1), tiekot pie trešās uzvaras četru dienu laikā.
Šmits laukumā pavadīja 16 minūtes un 12 sekundes, izdarīja vienu metienu pa vārtiem, izpildīja divus spēka paņēmienus, reizi pārtvēra un reizi zaudēja ripu, kā arī kā vienīgais komandā nopelnīja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Pa vārtiem uzvarētāju rindās guva Vladislavs Gavrikovs, Geibs Pero, Džonatans Taners Millers un Ēli Tolvanens, bet "Mammoth" rindās precīzi metieni padevās Nikam Šlalcam un Enrdū Pīkam.
Austrumu konferencē "Rangers" pēc četrām spēlēm ar sešiem punktiem atrodas līderpozīcijā, bet "Mammoth", kurai šis bija sezonas pirmais zaudējums, ar četriem punktiem trīs mačos ir septītajā pozīcijā Rietumu konferencē.
"Rangers" nākamo spēli aizvadīs naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika, kad Ņujorkas derbijā savā laukumā tiksies ar "Islanders" hokejistiem.