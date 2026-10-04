Četri Latvijas hokejisti izceļas ar rezultatīvām piespēlēm Čehijas ekstralīgā
Četri Latvijas hokejisti svētdien atzīmējās ar rezultatīvām piespēlēm Čehijas ekstralīgas spēlēs. Pie punktiem tika Roberts Mamčics, Haralds Egle, Kristaps Zīle un Fēlikss Gavars.
Mamčica un Egles pārstāvētā Karlovi Varu “Energie” savā laukumā ar 4:1 pārspēja Kristiāna Rubīna pārstāvēto Plzeņas “Škoda”. Egle asistēja komandas otrajos vārtos, bet Mamčics pie rezultatīvas piespēles tika trešajā periodā.
Mamčics šosezon septiņās spēlēs sakrājis četrus (2+2) rezultativitātes punktus, bet Egles kontā tikpat mačos ir pieci (2+3) punkti.
Citā spēlē Kristapa Zīles pārstāvētā Liberecas “Bili Tygrzi” viesos ar 5:3 uzvarēja Fēliksa Gavara pārstāvēto “Mlada Boleslav”. Abi latvieši izcēlās ar rezultatīvām piespēlēm. Zīlem tas bija pirmais rezultativitātes punkts šosezon, savukārt Gavars savā debijas sezonā Čehijas ekstralīgā astoņās spēlēs jau sakrājis astoņus (3+5) punktus.
Tikmēr Jāņa Jaka pārstāvētā Litvīnovas “Verva” savā laukumā ar 2:3 pagarinājumā piekāpās Kladno “Rytiri”.
No Latvijas hokejistu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā atrodas “Energie”, kas septiņās spēlēs iekrājusi 15 punktus un ieņem trešo vietu 14 komandu konkurencē.