“Lekrings” un “Valmiera” tiek pie panākumiem “Elvi Florbola līgā”
Cēsu “Lekrings” un “Valmiera” svētdien veiksmīgi aizvadīja “Elvi Florbola līgas” spēles, abām komandām tiekot pie uzvarām un papildinot savu punktu krājumu turnīra tabulā.
"Lekrings" viesos ar 7:3 (1:0, 2:3, 4:0) apspēlēja "Lielvārde"/"Unihoc" vienību. Cēsu komandas uzvaru ar trīs vārtiem un rezultatīvu piespēli sekmēja Kevins Šmits, trīs (1+2) punktus iekrāja, bet pie diviem (1+1) punktiem tika Bruni Beķeris. Mājinieku rindās ar precīzu metienu un rezultatīvu piespēli izcēlās Jānis Plots.
Citā spēlē valmierieši mājās ar 7:6 (1:1, 2:3, 3:2, 1:0) pagarinājumā pārspēja "Kurši" komandu. "Valmierai" uzvaru papildlaika pirmajā minūtē atnesa Oskars Siliņš, kurš mačā arī tika pie rezultatīvas piespēles. Pa diviem vārtiem valmieriešu rindās guva Ričards Eglītis un Gvido Māziņš, kura kontā arī rezultatīva piespēle, kamēr starp visiem ar četriem (3+1) punktiem izcēlās Gvido Griezītis.
Sezonas ievadā līdere turnīra tabulā ar 14 punktiem piecās spēlēs ir "Masters Ulbroka"/LU, bet pa 12 punktiem attiecīgi sešās un piecās spēlēs iekrājuši "Lekrings" un "Rubene" florbolisti.
Arī šosezon komandas izspēlēs trīs apļu regulāro turnīru, kopumā aizvadot 108 mačus. Kā ierasts, astoņas spēcīgākās vienības iekļūs izslēgšanas spēlēs. Ceturtdaļfināli un pusfināli ritēs sērijās līdz četrām uzvarām, bet čempioni un bronzas medaļu ieguvēji tiks noteikti Superfinālā, kas 2027. gada 17. aprīlī notiks Rīgā.
Iepriekšējā sezonā par deviņkārtējiem Latvijas čempioniem vīriešu konkurencē kļuva Cēsu "Lekrings" florbolisti, finālā ar 5:3 pārspējot "Masters Ulbroka"/"Latvijas Universitāte" vienību.