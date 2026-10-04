Latvijas šāvējiem visa kaluma medaļas Lapua Eiropas kausa finālā Šveicē
No 2. līdz 4. oktobrim Tūnā, Šveicē, norisinājās 2026. gada Lapua Eiropas kausa fināls 25 m šaušanas disciplīnās, kurā Latvijas sportisti aizvadīja veiksmīgas sacensības, izcīnot zelta, sudraba un bronzas godalgas.
Zelta medaļa Ernestam Erbam un Anitai Krieķei jaukto pāru sacensībā, sudraba medaļa Laurim Strautmanim ātršaušanā ar mazkalibra pistoli pa mēŗki ar melno apli un bronzas medaļu Emīlam Vasermanim šaušanā ar lielkalibra sporta pistoli.
3.oktobrī Latvijas sportists Emīls Vasermanis šaušanā ar lielkalibra sporta pistoli izcīnīja 3. vietu, savukārt vēl divi Latvijas pārstāvji – Lauris Strautmanis un Ernests Erbs – iekļuva labāko astotniekā, attiecīgi ieņemot 7. un 8. vietu.
Šaušanā ar lielkalibra sporta pistoli piedalījās 19 sportisti. Emīls Vasermanis šaušanā pa mērķi ar melno apli sasniedza 293 punktus (97, 99, 97), bet ātršaušanas daļā – 286 punktus (92, 98, 96), summā iegūstot 579 punktus, kas viņam nodrošināja bronzas godalgu.
Par sacensību uzvarētāju kļuva Čehijas sportists Jindrich Dubovy, kurš sasniedza 585 punktus un uzstādīja jaunu Eiropas rekordu Open klasē. Otro vietu ar 583 punktiem izcīnīja Vācijas pārstāvis Patrick Meyer.
Veiksmīgi startēja arī pārējie Latvijas sportisti. Lauris Strautmanis ar 575 punktiem ierindojās 7. vietā, savukārt Ernests Erbs ar 574 punktiem ieņēma 8. vietu.
Vēl vienu augstvērtīgu panākumu Latvijas sportisti guva jaukto pāru sacensībā, kur Ernests Erbs un Anita Krieķe izcīnīja 1. vietu. Latvijas pāris summā sasniedza 763 punktus, par vienu punktu apsteidzot abas Igaunijas komandas. Erbs sasniedza 391 punktu, bet Krieķe – 372 punktus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Otro vietu ar 762 punktiem (24 centra desmitniekiem) ieguva Igaunijas pāris Peeter Olesk un Marja Kirss, bet trešajā vietā ar 762 punktiem (20 centra desmitniekiem) ierindojās Triin Kuusik un Erik Amann. Latviju jaukto pāru sacensībā pārstāvēja arī Lauris Strautmanis un Rūta Leila Springe, kuri ar 755 punktiem izcīnīja 5. vietu.
Sacensību noslēdzošajā dienā, 4. oktobrī, Latvijas sportisti startēja ātršaušanā ar mazkalibra pistoli pa mērķi ar melno apli 25 m standarta pistoles vingrinājumā, kur Lauris Strautmanis izcīnīja sudraba godalgu. Viņš sasniedza 573 punktus (10 centra desmitnieki) – tikpat punktu, cik sacensību uzvarētājs Francijas sportists Kevin Chapon, kurš ar 573 punktiem (11 centra desmitniekiem) ieņēma pirmo vietu. Bronzas godalgu ar 572 punktiem izcīnīja Šveices pārstāvis Adrians Schaub.
Tikai viena punkta attālumā no goda pjedestāla palika Ernests Erbs, kurš ar 571 punktu ierindojās 4. vietā. Emīls Vasermanis ar 561 punktu ieņēma 9. vietu. Anita Krieķe ar 537 punktiem ieņēma 17. vietu, savukārt un Rūta Leila Sprinģe ar 522 punktiem ierindojās 19. vietā.
Lapua Eiropas kausa fināls, uz kuru ceļazīmes izcīna katra posma pirmo četru vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā, jaukto pāru sacensību uzvarētāji, kā arī iepriekšējā gada fināla pirmo četru vietu ieguvēji un jaukto pāru uzvarētāji, no 2. līdz 4. oktobrim norisinājās Tūnā, Šveicē.