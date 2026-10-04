Skujiņam lielisks sniegums Eiropas čempionātā - līdz goda pjedestālam pietrūkst pavisam maz
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš svētdien Slovēnijā izcīnīja ceturto vietu Eiropas čempionāta šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā, tikai nedaudz atpaliekot no goda pjedestāla.
Sportisti veica 196,2 kilometrus garu distanci no Ļubļanas līdz Šenčurai. Sacensību otrajā daļā riteņbraucēji aizvadīja piecus apļus, katrā no tiem pārvarot kāpumu.
Priekšpēdējā aplī no vadošās grupas, kurā atradās arī Skujiņš, atrāvās itālis Džulio Čikone un beļģis Remko Evenepūls. Abi līdz pat finišam cīnījās par uzvaru, un spurtā pārāks izrādījās Evenepūls, kurš Čikoni pārspēja vien par mata tiesu.
Skujiņš noslēdzošo apli sāka tuvāko sekotāju grupā, taču no tās atrāvās francūzis Matiss Rondels un itālis Kristians Skaroni. Skaroni izdevās nosargāt trešo vietu, bet Skujiņš finišēja ceturtais, uzvarētājam zaudējot minūti un 13 sekundes.
Latvietis savu rezultātu Eiropas čempionātā uzlabojis otro gadu pēc kārtas – pērn Skujiņš grupas braucienā izcīnīja piekto vietu.