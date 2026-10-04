Latvijas motokrosa izlasei vēsturisks panākums - ceturtā vieta Nāciju kausā
Latvijas motokrosa izlase svētdien Francijā sasniegusi visu laiku labāko rezultātu Nāciju kausa izcīņā. Pauls Jonass un brāļi Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuļi 19 komandu konkurencē izcīnīja ceturto vietu.
Pirmajā braucienā, kurā sacentās MX1 un MX2 klases sportisti, Kārlis Alberts Reišulis finišēja 13. vietā, bet Jānis Mārtiņš Reišulis – 20. pozīcijā. Uzvaru braucienā izcīnīja Francijas motosportists Romēns Fevrs.
Otrajā braucienā Latvijas izlasei izdevās pakāpties augstāk – Jonass izcīnīja trešo vietu, savukārt Jānis Mārtiņš Reišulis finišēja 12. Noslēdzošajā braucienā Jonass ieņēma astoto vietu, bet Kārlis Alberts Reišulis finišēja 16. pozīcijā.
Summā Latvijas izlase sakrāja 52 punktus un ieņēma ceturto vietu, par vienu punktu apsteidzot ASV komandu. Par Nāciju kausa čempioni kļuva Beļģija ar 23 punktiem, otrajā vietā ierindojās Spānija, bet trešajā – Nīderlande.
Ceturtā vieta ir Latvijas visu laiku labākais sasniegums Nāciju motokrosā. Līdz šim augstākais rezultāts bija astotā vieta 2019. gadā, savukārt pērn Jonass un brāļi Reišuļi izcīnīja devīto vietu. Latvija kā neatkarīga valsts Nāciju motokrosā pirmo reizi startēja 1992. gadā.