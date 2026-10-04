Brēmerhāfenes “Fischtown Pinguins” mūris Kristers Gudļevskis.
Hokejs
Šodien 17:47
Gudļevskis atvaira 26 metienus un palīdz komandai izcīnīt uzvaru Vācijā
Latvijas hokeja vārtsargs Kristers Gudļevskis svētdien aizvadīja veiksmīgu spēli Vācijas hokeja līgā (DEL), palīdzot Brēmerhāfenes “Fischtown Pinguins” savā laukumā ar 2:1 pārspēt Frankfurtes “Löwen”.
Gudļevskis tika galā ar 26 no 27 pretinieku metieniem, atvairot 96,3% raidījumu. Latvijas vārtsargs ielaida vārtus spēles otrajā periodā.
Brēmerhāfenes komanda jau pirmajā periodā izvirzījās vadībā ar 1:0, bet otrajā trešdaļā abas vienības guva pa vieniem vārtiem. Noslēdzošajā periodā rezultāts vairs nemainījās, ļaujot “Fischtown Pinguins” nosargāt minimālo pārsvaru un izcīnīt uzvaru.
Pēc sešām aizvadītām spēlēm “Fischtown Pinguins” iekrājusi deviņus punktus un 14 komandu konkurencē ieņem astoto vietu.
Pagājušajā sezonā Gudļevskis ar Brēmerhāfenes vienību sasniedza DEL izslēgšanas spēles, taču cīņu par čempiontitulu noslēdza ceturtdaļfinālā. Par Vācijas čempioni kļuva Ķelnes “Haie”.