Sesks WRC sezonas noslēdzošajā rallijā izcīna devīto vietu; noskaidrots jaunais pasaules čempions
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks kopā ar stūrmani Renāru Franci pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas pēdējā posmā – Sardīnijas rallijā – izcīnīja devīto vietu. Tikmēr par 2026. gada pasaules čempionu kļuva britu pilots Elfins Evanss.
“M-Sport Ford” Latvijas ekipāžai rallijs neiztika bez problēmām. Sestdien pēc dienas pirmajiem trim ātrumposmiem automašīnai radās problēmas ar stūres sistēmu, kuru dēļ Sesks un Francis atlikušajā dienas daļā trasē vairs nedevās. Svētdien ekipāža sacensības turpināja, taču par izlaistajiem ātrumposmiem saņēma laika sodu.
Noslēdzošajos divos ātrumposmos Latvijas ekipāža uzrādīja attiecīgi devīto un septīto labāko rezultātu, bet Sardīnijas rallija kopvērtējumā finišēja devītajā vietā. Uzvaru izcīnīja zviedrs Olivers Sūlbergs, taču pēdējā ātrumposmā viņš īsi pirms finiša pieļāva kļūdu un noslīdēja no ceļa. Tādējādi Sūlbergs zaudēja iespēju iegūt papildu punktus, kas ļāva Elfinam Evansam nodrošināt pasaules čempiona titulu.
Rallija kopvērtējumā otro vietu, no Sūlberga atpaliekot nepilnu minūti, ieņēma francūzis Sebastjēns Ožjē, bet labāko trijnieku noslēdza soms Sami Pajari. Sezonas kopvērtējumā Evanss triumfēja ar 243 punktiem, Sūlbergu apsteidzot vien par pieciem punktiem. Pajari ar 237 punktiem sezonu noslēdza trešajā vietā.
Sesks 2026. gada WRC sezonas kopvērtējumā ierindojās 15. vietā ar 14 punktiem. Sardīnijas rallijs Latvijas ekipāžai bija sestais WRC starts šosezon, bet labāko rezultātu Sesks un Francis sasniedza Igaunijas rallijā, kur izcīnīja septīto vietu.
Sākotnēji 2026. gada WRC sezonā bija paredzēti 14 posmi, taču Saūda Arābijas rallijs tika atcelts, tādēļ Sardīnijas rallijs kļuva par sezonas noslēdzošo posmu.