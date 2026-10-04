Markess triumfē Japānas “Grand Prix” un pietuvojas Martinam līdz diviem punktiem
Spānijas motosportists Marks Markess svētdien uzvarēja motošosejas pasaules čempionāta "MotoGP" klases 16. posmā - Japānas "Grand Prix" - un kopvērtējumā pietuvojās līderim Horhem Martinam.
Sacīksti no pirmās pozīcijas sāka Martins ("Aprilia"), taču brauciena vidusdaļā par līderi kļuva Markess ("Ducati Lenovo"), izcīnot sesto uzvaru šosezon.
Markess pārspēja Martinu par 1,363 sekundēm, kamēr labāko trijnieku noslēdza itālis Marko Bedzeki ("Aprilia"), kuram ceturtajā pozīcijā sekoja tautietis Enea Bastianīni ("Red Bull KTM").
Sestdien aizvadītajā sprinta sacīkstē arī uzvaru izcīnīja Markess, otrais bija Brazīlijas motosportists Djogu Moreira ("Honda"), bet trešais finišēja Martins.
Kopvērtējumā pēc 16 posmiem līderpozīciju ar 333 punktiem saglabā Martins, kurš apsteidz Markesu par diviem punktiem, bet trešais ar 284 punktiem ir Bedzeki.
Šosezon "MotoGP" notiks 22 posmi, meistarsacīkstēm noslēdzoties novembrī. Iepriekšējā sezonā savu septīto "MotoGP" titulu izcīnīja Marks Markess.