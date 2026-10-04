Verstapens izcīna pirmo uzvaru sezonā lietus aizkavētajā Bahreinas “Grand Prix”
"Red Bull" pilots un četrkārtējais pasaules čempions Makss Verstapens svētdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 16. posmā - Bahreinas "Grand Prix" - un izcīnīja pirmo uzvaru šosezon.
Bahreinas "Grand Prix", kas norisinājās Malaizijā, aizkavējās par teju divām stundām lietus dēļ.
Verstapens sacīksti sāka no pirmās pozīcijas, taču brauciena ievadā par līderi kļuva "Mercedes" pilots Kimi Antonelli. Devītajā aplī pēc Valteri Botasa ("Cadillac") izslīdēšanas ārpus trases robežām izbrauca drošības mašīna, kas neilgi pēc tam līderpozīciju ļāva pārņemt Verstapenam.
"Red Bull" pilots finišā pārspēja Antonelli par 2,307 sekundēm. Trešais finišēja Lūiss Hamiltons ("Ferrari"), kuram ceturtajā pozīcijā sekoja komandas biedrs Šarls Leklērs, bet piektais bija Izaks Hadžars ("Red Bull").
Piecus apļus līdz finišam no cīņas par trešo vietu izstājās Džordžs Rasels ("Mercedes"), kurš nevarēja turpināt sacīksti tehnisku problēmu dēļ.
Pēc 16 posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 320 punktiem ieņem Antonelli, 236 punkti ir Raselam, 214 punkti - Hamiltonam, bet 191 punktu iekrājis Leklērs.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 556, "Ferrari" - 405, "McLaren" - 316 un "Red Bull" - 298 punkti.
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Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelts posms Saūda Arābijā, bet Bahreinas sacīkstes pārceltas uz Malaiziju. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".