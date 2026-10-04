Sesks pirms Sardīnijas rallija noslēdzošajiem ātrumposmiem pakāpjas par vienu vietu
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci svētdien pasaules rallija čempionāta (WRC) pēdējā, 13. posmā - Sardīnijas rallijā - pirms noslēdzošajiem diviem ātrumposmiem savā klasē pakāpās par vienu vietu.
"M-Sport Ford" latviešu ekipāžas spēkratam sestdien pēc dienas pirmajiem trīs ātrumposmiem radās problēmas ar stūres sistēmu. Atlikušajā dienas daļā latvieši nestartēja, tāpēc, atgriežoties svētdien trasē, saņēma laika sodu.
Svētdienas pirmajā ātrumposmā WRC ieskaitē Seska ekipāža apsteidza vienu komandas biedru ekipāžu, jo īru pilots Džošs Makerlīns tehnisku iemeslu dēļ nespēja pabeigt ātrumposmu. Nākamajā ātrumposmā Latvijas ekipāža arī ierindojās devītajā pozīcijā.
Pēc 15 no 17 ātrumposmiem kopvērtējumā līderpozīciju saglabā zviedrs titula pretendents Olivers Sūlbergs ("Toyota Gazoo"), kurš par 58 sekundēm apsteidz komandas biedru francūzi Sebastjēnu Ožjē, bet trešais, zaudējot līderim teju divas minūtes, ir soms Sami Pajari, kurš arī nav zaudējis cerības uz titulu.
Tālāk ir francūzis Adrjēns Furmo, bet piekto vietu ieņem brits Elfins Evanss, kurš saglabā vadību virtuālajā kopvērtējumā.
Ralliju tiešraidē var redzēt platformā "Go3".
WRC 2026. gada sezonā bija iecerēti 14 posmi, taču pēdējais no tiem - Saūda Arābijas rallijs - tika atcelts.
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Sardīnijas rallijs latviešu ekipāžai ir sestais WRC starts 2026. gada sezonā. Sezonas labāko rezultātu Seska ekipāža sasniedza Igaunijas rallijā, ierindojoties septītajā vietā.
Pirms pēdējā posma "Toyota Gazoo" braucējus britu Elfinu Evansu, somu Sami Pajari un zviedru Oliveru Sūlbergu šķir tikai 21 punkts. Tā kā vēl ir iespējams iegūt 35 punktus, visi trīs joprojām saglabā izredzes pirmo reizi kļūt par pasaules čempioniem. Evansam ir 17 punktu pārsvars pār Pajari, bet Sūlbergs atpaliek vēl par četriem punktiem.
Evanss ir čempionāta līderis kopš aprīļa, un viņš var nodrošināt titulu, izcīnot 19 punktus neatkarīgi no konkurentu rezultātiem. Rezultātus var ietekmēt arī akmeņainie ceļi.