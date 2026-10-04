3x3 basketbolists Nauris Miezis.
Basketbols
Šodien 11:36
Nauris Miezis ar "Ulaanbaatar" zaudē Madrides "Challenger" turnīra ceturtdaļfinālā
Latvijas 3x3 basketbolists Nauris Miezis svētdien ar "Ulaanbaatar" komandu piedzīvoja zaudējumu Madrides "Challenger" turnīra ceturtdaļfinālā.
"Ulaanbaatar", kas turnīrā izsēta ar piekto numuru, cīņā par iekļūšanu pusfinālā ar 16:21 piekāpās sacensību favorītei "Ub".
Miezis ar astoņiem punktiem bija rezultatīvākais Mongolijas komandas rindās, kamēr pretinieku uzvaru ar astoņiem punktiem sekmēja Dejans Majstrovičs.
Jau ziņots, ka "Ulaanbaatar" turnīru sāka no kvalifikācijas un uzvarēja abās spēlēs. Pamatturnīra C grupā Mongolijas vienība ar 17:21 zaudēja "Bonn" komandai (3.) un ar 21:19 uzveica "Fuengirola" (7.).
Francis Lācis un "DeQing" (6.) D grupā piedzīvoja divas neveiksmes un neiekļuva izslēgšanas spēlēs.
Pirmo trīs vietu ieguvēji izcīnīs ceļazīmes uz novembra vidū gaidāmo Zaisanas "Masters" turnīru.