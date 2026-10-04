"Islanders" hokejisti "sausā" uzvar "Devils"
Ņujorkas "Islanders" hokejisti sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcīnīja "sauso" uzvaru, kamēr citā mačā pie graujoša panākuma tika Kolorādo "Avalanche".
"Islanders" savā laukumā ar 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) sagrāva Ņūdžersijas "Devils".
Otrajā periodā ņujorkiešu labā vārtus guva Simons Holmstrems, Breidens Šens un Bo Horvats, bet trešajā periodā viesu vārtsargu pārspēja Viktors Eklunds, Ondržejs Palāts un Keisijs Siziks.
"Islanders" vārtus sargāja Iļja Sorokins, kurš tika galā ar visiem 36 metieniem un aizvadīja savu 30. "sauso" spēli NHL karjerā. Otrā laukuma pusē Niko Douss atvairīja 26 metienus.
Abas vienības sezonas ievadā tikušas pie diviem punktiem divos mačos.
Savukārt Kolorādo "Avalanche" mājās ar 6:1 (2:0, 4:0, 0:1) apspēlēja Sentluisas "Blues"
Kolorādo vienības hokejisti guva visus sešus vārtus pirmajās 40 spēles minūtēs. Martins Nečass izcēlās ar trīs (2+1) punktiem, pa reizei pretinieku vārtos ripu raidīja Arturi Lehkonens, Nikolass Rojs, Keils Makars un Džošs Mansons, kamēr trīs vārtu guvumos asistēja Neitans Makinons.
"Blues" vienīgos vārtus guva trešās trešdaļas ievadā, kad mājinieku vārtsargu pārspēja Dalibors Dvorskis.
"Avalanche" hokejisti iesākuši sezonu ar divām uzvarām un izcīnījuši četrus punktus. "Blues" divās spēlēs ir divi punkti.