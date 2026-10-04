Šilovs atvaira 20 metienus un palīdz “Penguins” saglabāt nevainojamu sezonas sākumu
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā tika galā ar 20 metieniem un palīdzēja Pitsburgas "Penguins" tikt pie panākuma.
"Penguins" savā laukumā ar 6:5 (1:1, 4:1, 0:3, 1:0) pārspēja Monreālas "Canadiens".
Latvijas vārtsargs atvairīja 20 no 25 pretinieku metieniem, tiekot galā ar 80% raidījumu.
Pēc spēlētām nepilnām četrām minūtēm viesus vadībā izvirzīja Kols Kofīlds, bet trešdaļas turpinājumā neizšķirtu panāca Jevgēņijs Malkins, kurš guva vārtus vairākumā.
Otrajā periodā "Penguins" hokejisti pārspēja Monreālas vienības vārtsargu četras reizes, precīziem esot Deklanam Kārlailam, Samuelam Žirāram, Tomijam Novakam un Benam Kindelam, un panāca 5:1.
Otrās trešdaļas izskaņā Šilova sargātajos vārtos ripu raidīja Niks Suzuki, kamēr trešajā periodā "Canadiens" izlīdzināja rezultātu. Savus otros vārtus mačā guva Kofīlds, precīzs metiens padevās Krisam Kreideram, bet mazāk nekā minūti līdz pamatlaika beigām Ivans Demidovs panāca 5:5.
Papildlaikā pēc spēlētas pusotras minūtes "Penguins" uzvaru nesošos vārtus guva Novaks.
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"Penguins" divos mačos izcīnījusi četrus punktus un Austrumu konferencē atrodas pirmajā pozīcijā, kamēr "Canadiens" ar trīs punktiem ieņem ceturto pozīciju.
Savukārt Zemgus Girgensons un Tampabejas "Lightning" savā laukumā 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) guva panākumu pār Vašingtonas "Capitals".
Latvijas uzbrucējs spēlēja 14 minūtes un 27 sekundes, kuru laikā nopelnīja divu minūšu noraidījumu, vienu reizi meta pa vārtiem, pielietoja četrus spēka paņēmienus, bloķēja trīs pretinieku metienus un uzvarēja desmit no 15 iemetienos, noslēdzot maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Pirmajā periodā 2:0 mājinieku labā panāca Šarls Eduārs d'Astuss un Konors Gīkijs. Otrajā trešdaļā vienus "Capitals" vārtus atguva Džastins Saurdifs, bet trešās trešdaļas izskaņā tukšos "Capitals" vārtos ripu raidīja Džeiks Gencels, atjaunojot "Lightning" divu vārtu pārsvaru.
"Lightning" divi punkti divās cīņās dod Austrumu konferencē 12. pozīciju, bet "Capitals" ar tikpat punktiem atrodas devītajā vietā.
Vēl Teodora Bļugera pārstāvētā Toronto "Maple Leafs" mājās ar 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) zaudēja Otavas "Senators".
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Bļugers uz ledus pavadītajās desmit minūtēs un 24 sekundēs uzvarēja trīs iemetienos un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Pirmajā trešdaļā viesus vadībā izvirzīja Tomā Šabo, bet otrajā trešdaļā "Senators" vārtos ripu raidīja Ostons Metjūzs un Kirils Marčenko, laukuma saimniekiem pārņemot vadību ar 2:1, bet trešdaļas vidū rezultātu izlīdzināja Maikls Amadio.
Trešā perioda vidū Stīvens guva "Senators" uzvaru nesošos vārtus.
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins, kurš "Maple Leafs" rindas papildināja maiņas darījumā no Kolumbusas "Blue Jackets" dienu pirms sezonas sākuma, pēc pleca operācijas komandai nevarēs palīdzēt vairākus mēnešus.
"Maple Leafs" ar diviem punktiem trīs spēlēs Austrumu konferencē ierindojas 14. pozīcijā, kamēr "Senators" ar diviem punktiem ieņem septīto vietu.