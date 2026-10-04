Porziņģa lejupslīde, Šmita debija un Krievija netiek pie hokeja - aizejošā nedēļa sportā
Latvijas sporta nozīmīgākais notikums noteikti bija Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas sākums un mūsu jaunā aizsarga Alberta Šmita debija tajā, tomēr netrūka arī daudz citu zīmīgu notikumu, ja visam nesanāca izsekot līdz, portāls Jauns.lv informēs par to.
Alberta Šmita debija NHL bija ar pretrunīgiem viedokļiem - pats hokejists nebija mierā, bet treneri, eksperti un citi hokejisti nekautrējās slavēt latvieti. Sekmīgi sezonu iesācis arī Artūrs Šilovs, bet savainotais Elvis Merzļikins izlicis pārdošanā miljonus vērto māju Kolumbusas pievārtē un jau pārcēlies uz Kanādu.
Kristapu Porziņģi piemeklējušas jaunas un negaidītas veselības problēmas, kas liedz piedalīties komandas treniņnometnē Havaju salās. Tāpat latvieša vērtība neoficiālajā Nacionālās Basketbola asociācijas hierarhijā ir ievērojami kritusies.
Tāpat Latvijas sportam ļoti būtiska vēsts ir Starptautiskās Hokeja federācijas prezidenta vēlēšanas. Līdz triumfam nebija tālu pārstāvji, kas varētu būt ļoti cieši saistīti ar Krieviju un tās interesēm atgriezties globālajā hokejā. Par ko cenšas iestāties arī “Vienotās Krievijas” reklāmas seja Aleksandrs Ovečkins.
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