Dainis Upelnieks.
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Šodien 00:41
Dainis Upelnieks kļuvis par Eiropas čempionu šaušanā
Latvijas sportists Dainis Upelnieks sestdien Grieķijā Eiropas čempionātā stenda šaušanā izcīnīja zelta medaļu solo disciplīnā.
Apaļajā stendā solo disciplīnā sportisti sacentās vairākās izslēgšanas kārtās, pusfinālā un finālā.
Upelnieks sacensības sāka pārliecinoši. Pirmajā fāzē Latvijas sportists pārspēja Īrijas pārstāvi Džku Feirlo ar rezultātu 6:2. Otrajā fāzē Upelnieks ar 7:1 pārspēja Grieķijas sportistu Panajoti Gerohristo, bet trešajā fāzē ar 6:4 bija pārāks par Gruzijas pārstāvi Jaroslavu Starcevu, vēsta Latvijas Šaušanas federācija.
Tādējādi Upelnieks iekļuva pusfinālā, kur tikās ar krievu Maratu Neždanovu, kuru pārspēja ar 6:0. Finālā Upelnieka pretinieks bija Dānijas sportists Jespers Hansens, kuru latvietis uzveica ar 7:3.
Pamatsacensībās Upelnieks ierindojās 18. vietā.