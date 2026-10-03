Horvātijas futbola izlase piedzīvojusi visu laiku smagāko sagrāvi
Anglijas vīriešu futbola izlase sestdien UEFA Nāciju līgas mačā viesos ar rezultātu 7:0 (4:0) sagrāva Horvātiju, sagādājot tai lielāko zaudējumu vēsturē.
Iepriekš lielākais fiasko horvātiem bija 2018. gadā, kad tie ar 0:6 kapitulēja Spānijai. Spēles astotajā minūtē Džūds Belingems ar piespēli caur pretinieku aizsargiem atrada Hariju Keinu, kurš netraucēts raidīja bumbu vārtos. Spēles 21. minūtē Entonijs Gordons prasmīgi savaldīja bumbu soda laukumā, un pēc viņa piespēles 2:0 panāca Belingems. Puslaika otrajā pusē, 39. minūtē, Džarelam Kvansā piespēlējot uz vārtu priekšu, ar galvu bumbu tīklā ieraidīja Gordons. Sešas minūtes vēlāk nepieskatīts vārtu priekšā palika Bukajo Saka, kurš izpildīja precīzu sitienu pēc Belingema piespēles.
Otrajā puslaikā, 53. minūtē, angļi iespieda pretiniekus viņu laukuma pusē, un pēc Eliota Andersona piespēles uz vārtu priekšu bumbas lidojuma virzienu mainīja Keins - 5:0. Pēc 15 minūtēm horvāti savā soda laukumā neveikli atdeva bumbu Sakam, kurš pēc saspēles ar Keinu guva vārtus. Punktu Anglijas izlases uzvarai pielika Morgans Rodžerss, kurš pēc tālas Belingema piespēles izskrēja viens pret vārtsargu un sita bumbu tīklā.
Keins savu Anglijas izlases gūto vārtu rekordu uzlaboja līdz 89 precīziem sitieniem.
Otrā šīs grupas spēlē pasaules čempione Spānija mājās ar rezultātu 3:1 (2:0) uzvarēja Čehiju. Spēles sestajā minūtē spāņus vadībā izvirzīja Lamins Jamals, bet 35. minūtē 2:0 panāca Rodri. Otrā puslaika vidū čehiem vārtus guva Jirži Slāma, bet pamatlaika pirmspēdējā minūtē 3:1 panāca Mikels Merino.
A3 grupā pēc trīs spēlēm Spānijai ir deviņi punkti, Anglija guvusi sešus punktus, Horvātijai ir trīs punkti, bet Čehija cīnās bez punktiem.
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Tikmēr B1 grupā Šveice mājās ar 2:1 (2:1) uzvarēja Slovēniju. Otrajā minūtē slovēņus vadībā izvirzīja Žans Vipotniks, bet astoņas minūtes vēlāk viņa komandas biedrs Ēriks Janža ieraidīja bumbu savos vārtos - 1:1. Vēlāk, 38. minūtē, Dans Ndojē nodrošināja laukuma saimniekiem vadību.
Otrā šīs grupas spēlē Skotija izbraukumā ar 2:0 (1:0) guva virsroku pār Ziemeļmaķedoniju. Skotiem septītajā minūtē vārtus guva Kīrons Bouvijs un 69. minūtē 11 metru soda sitienu realizēja Džons Makgins.
B1 grupā maksimālos deviņus punktus guvusi Šveice, pa četriem punktiem ir Slovēnijai un Skotijai, bet Ziemeļmaķedonijai punktu nav.
2024./2025. gada sezonā Nāciju līgā uzvarēja Portugāle, kas pēc 2:2 120 spēles minūtēs finālā pēcspēles sitienos ar 5:3 pieveica Spāniju.