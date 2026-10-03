Latvijas motokrosa izlasei spožs sniegums Nāciju kausa kvalifikācijā
Latvijas motokrosa izlase ar Paulu Jonasu, kā arī brāļiem Jāni Mārtiņu un Kārli Albertu Reišuļiem sestdien Francijā izcīnīja piekto vietu Nāciju kausa kvalifikācijā.
Jonass "Open" klasē finišēja piektais, tāpat kā Jānis Reišulis MX2 klasē, bet Kārlis Reišulis bija astotais MX1 klasē. Ieskaitē netika ņemta vērā komandas zemākā vieta braucienos.
Visās trīs klasēs labāko trijniekā iekļuva Francijas motosportisti, kuri izcīnīja uzvaru kvalifikācijā. Francijas izlases sastāvā startēja Matiss Valēns, Romēns Fevrs un Toms Vjalle. Tālāk bija Spānija, Beļģija un Itālija, bet Latvijai aiz sevis izdevās atstāt tādas motokrosa lielvalstis kā Nīderlandi, ASV, Šveici, Austrāliju un citas. No 32 komandām A finālā vietu nodrošināja 19.
Sacīkšu braucieni iecerēti svētdien plkst. 14.10, 15.40 un 17.08. Svētdien sacensības tiešraidē varēs vērot kanālā "Go3 Sport Open". Nāciju ieskaites rezultāti tiek noteikti, komandām iekrājot punktus par izcīnītajām vietām un anulējot vienu sliktāko rezultātu.
Pirms gada Latvijas izlase šādā sastāvā izcīnīja devīto vietu, kas ir Latvijas otrs visu laiku labākais rezultāts aiz astotās pozīcijas 2019. gadā, kad Jonass startēja kopā ar Tomu Macuku un Dāvi Ivanovu. Pirmo reizi Latvija kā neatkarīga valsts Nāciju motokrosā piedalījās 1992. gadā.