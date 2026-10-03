"VEF Rīga" graujoša uzvara izrādās ļoti nepatīkama
"VEF Rīga", "Rīgas zeļļi" un "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandas sestdien izcīnīja uzvaras Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlēs, sezonu turpinot bez zaudējumiem.
"VEF Rīga" mājās ar rezultātu 82:55 (17:12, 28:20, 27:11, 10:12) uzvarēja "Liepāju".
Rīdziniekiem ar 22 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džordans Sīrss, pa desmit punktiem guva Luiss Rodrigess un Artūrs Ozols, deviņi punkti bija Ojāram Siliņam, bet astoņi - Marekam Mejerim. Metjū Rodžerss izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas un atdeva četras rezultatīvas piespēles, vienīgo metienu netrāpot grozā.
Savainojumus Rīgas komandā Keilebs Esbrijs un Aigars Šķēle, kurš bezkontakta situācijā savainoja kāju, vedinot uz domām par ļoti nopietnu savainojumu.
Liepājniekiem 13 punkti bija Edvardam Eglem, 12 punktus guva un desmit bumbas zem groziem izcīnīja Roks Jocjus, tāpat 12 punkti bija Edgaram Lasenbergam.
Ar četrām uzvarām četrās spēlēs "VEF Rīga" ieņem pirmo vietu, bet "Liepāja" zaudējusi visās trīs spēlēs un ir turnīra tabulas lejasgalā.
Tikmēr "Rīgas zeļļi" mājās ar rezultātu 110:85 (34:15, 28:21, 29:23, 19:26) guva virsroku pār "Ogri".
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Rīdziniekiem teicamu pirmo puslaiku aizvadīja Rolands Šulcs, kurš 12 minūtēs guva 14 punktus, taču pēdējā minūtē guva ceļgala traumu, kas gan, iespējams, ir tikai sasitums. Rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Īzaks Džonsons, 14 punkti un sešas rezultatīvas piespēles bija Tomam Skujam, 13 punktus guva Toms Talcis, 11 - Tonijs Pērkinss, bet septiņi punkti, deviņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles bija Jānim Bērziņam.
Ogres komandā 19 punkti un piecas rezultatīvas piespēles bija Jurim Vītolam, 16 punktus guva Ouens Lobsingers, bet 15 punkti bija Dreikam Dobsam.
"Rīgas zeļļi" ar trīs uzvarām trīs spēlēs ir trešie, bet "Ogre" zaudējusi abos mačos un ir starp septiņām komandām, kas šosezon spēlē bez uzvarām.
Savukārt Valmieras komanda izbraukumā ar rezultātu 106:82 (38:30, 22:17, 18:16, 28:19) uzvarēja "Keila" basketbolistus.
Valmieriešiem 24 punktus guva Verners Kohs, 23 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Aminu Mohamedam, 13 punktus guva Džeiks Heidbreders, bet 12 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles bija Derenam Viljamsam.
Keilas komandā pa 19 punktiem guva Vitālijs Šimanskis un Sverre Āvs.
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"Valmiera Glass"/ViA ar četrām uzvarām četrās spēlēs ir vicelīdere, bet "Keila" zaudējusi abos mačos.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
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