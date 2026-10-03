"Tas ir neprāts!" NHL izpelnās kritiku, mēģinot "attaisnot" Putinu mīlošo Ovečkinu
Nacionālā hokeja līga (NHL) ignorē vai izliekas nepamanām Ovečkina publisko atbalstu Kremļa diktatoram Vladimiram Putinam, kurš uzsāka karu pret Ukrainu.
Nacionālā hokeja līga (NHL) izpelnījusies plašu kritiku pēc tam, kad publicēja ierakstu, kas veltīts krievu hokejistam Aleksandram Ovečkinam, neskatoties uz viņa publisko atbalstu diktatora Vladimira Putina vadītajam Krievijas režīmam, kurš ir uzsācis pilna mēroga karu pret Ukrainu, katru dienu prasot jaunus upurus.
Šķietami ignorējot Ovečkina neseno parādīšanos Putina partijas "Vienotā Krievija" kampaņas video, NHL regulārās sezonas sākumā nolēma painteresēties, cik vārtus jaunajā sezonā gūs iepriekšminētais Vašingtonas "Capitals" spēlētājs.
"Cik vārtus Aleksandrs Ovečkins gūs savā 22. sezonā?" vēsta ieraksts līgas oficiālajā sociālo mediju kontā.
How many goals is Alex Ovechkin scoring in season No. 22? 🦅 pic.twitter.com/Y3eCrO99q7— NHL (@NHL) October 2, 2026
Šis ieraksts izraisīja plašu sašutumu gan slavenību, gan parasto fanu vidū. Jo īpaši Čehoslovākijas un Čehijas hokejists Dominiks Hašeks, divkārtējs Stenlija kausa ieguvējs, NHL rīcību nosauca par "neprātīgu".
"Tas ir neprāts! NHL lieliski saprot, ka šis ieraksts atbalsta visbīstamākos krievu noziedzniekus, un NHL būs atbildīga par to, ka Krievijas imperiālistiskā kara pret Ukrainu rezultātā tiks nogalināti un sakropļoti vēl vairāk cilvēku. Un tomēr viņi to izdarīja. NHL cilvēku dzīvības nav prioritāte!" rakstīja slavenais hokejists.
This is insane! The @NHL is well aware that this post supports Russia's worst criminals, and the NHL will bear responsibility for more people killed and maimed in Russia's imperialist war in Ukraine. And yet, they did it. For the NHL, human lives do not come first! https://t.co/CQcqXA3O2l— Dominik Hasek (@hasek_dominik) October 3, 2026
Arī NHL lapas sekotāji pauda savu sašutumu. "Kam tas interesē? Vai jūs tiešām domājat, ka viņš ir populārs un viņu var "attaisnot", uzdodot šos jautājumus hokeja faniem? Īstajam jautājumam vajadzētu būt: cik sieviešu un bērnu Ovečkina draugs Putins pavēlēs nogalināt šajā sezonā? Ko Gerijs Betmans (NHL komisārs – red.) vispār domā par visu šo? Lūk, ko jūs atbalstāt, dodot platformu tādam cilvēkam kā Ovečkins... Viņš ir Putina atbalstītājs, varbūt viņam nav kauns, bet jums vajadzētu būt (raksta viens abonents, ievietojot Krievijas agresijas upuru fotogrāfijas Ukrainā – red.)," teikts komentāros.
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Pirms tā dēvētajām Valsts domes vēlēšanām Ovečkins filmējās video, kurā atbalstīja partiju "Vienotā Krievija", parādoties līdzās augstākajām partijas amatpersonām un kara propagandistiem, kas izraisīja asu politiķu un sabiedrības reakciju Rietumos. Piemēram, Latvijas varas iestādes iekļāva Ovečkinu melnajā sarakstā, uz nenoteiktu laiku aizliedzot viņam ieceļot valstī.
Hokeja zvaigznes Aleksandra Ovečkina sieva mazuļa gaidībās
Jauno sezonu "Capitals" iesāka ar 5:2 uzvaru izbraukumā pār Stenlija kausa ieguvējiem Karolīnas "Hurricanes" hokejistiem. Ovečkins mačā nospēlēja nepilnas 13 minūtes, kuru laikā izcēlās ar rezultatīvu piespēli.