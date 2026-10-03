Tehnika pieviļ visnepiemērotākajā brīdī - Sesks neturpinās Sardīnijas rallija sestdienas ātrumposmus
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci sestdien pasaules rallija čempionāta (WRC) pēdējā, 13. posma - Sardīnijas rallijā - tehnisku problēmu dēļ izstājās no sacensību otrās dienas.
"M-Sport Ford" latviešu ekipāžas spēkratam pēc dienas pirmajiem trīs ātrumposmiem radās problēmas ar stūres sistēmu.
Piektdien vienā no ātrumposmiem "M-Sport Ford" Latvijas ekipāža pārsita riepu un dienu noslēdza kopvērtējuma desmitajā pozīcijā jeb pēdējā WRC klasē. Līdz ar to sestdienas ātrumposmos latvieši startēja pirmie, tādējādi tuvākajiem sāncenšiem ir nelielas priekšrocības.
Dienas pirmajos trīs ātrumposmos latvieši neuzlaboja savu pozīciju.
Rallijs noslēgsies svētdien ar četriem ātrumposmiem no plkst. 9.30 līdz plkst. 16. Ralliju tiešraidē var redzēt platformā "Go3".
WRC 2026. gada sezonā bija iecerēti 14 posmi, taču pēdējais no tiem - Saūda Arābijas rallijs - tika atcelts.
Sardīnijas rallijs latviešu ekipāžai ir sestais WRC starts 2026. gada sezonā. Sezonas labāko rezultātu Seska ekipāža sasniedza Igaunijas rallijā, ierindojoties septītajā vietā.
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Pirms pēdējā posma "Toyota Gazoo" braucējus britu Elfinu Evansu, somu Sami Pajari un zviedru Oliveru Sūlbergu šķir tikai 21 punkts. Tā kā vēl ir iespējams iegūt 35 punktus, visi trīs joprojām saglabā izredzes pirmo reizi kļūt par pasaules čempioniem. Evansam ir 17 punktu pārsvars pār Pajari, bet Sūlbergs atpaliek vēl par četriem punktiem.
Evanss ir čempionāta līderis kopš aprīļa, un viņš var nodrošināt titulu, izcīnot 19 punktus neatkarīgi no konkurentu rezultātiem. Rezultātus var ietekmēt arī akmeņainie ceļi.
Sardīnijā notiks arī pēdējais rallijs, kad sacensībās piedalīsies pašreizējās paaudzes "Rally1" automašīnas, noslēdzot piecus gadus ilgušu sporta veida posmu pirms jauno tehnisko noteikumu stāšanās spēkā 2027. gadā.