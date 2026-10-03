Verstapens izcīna pirmo "pole position" sezonā
"Red Bull" pilots un četrkārtējais pasaules čempions Makss Verstapens sestdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 16. posma - Bahreinas "Grand Prix" - kvalifikācijā.
Bahreinas "Grand Prix" norisinās Malaizijā, kur Verstapens Sepangas trasē savu ātrāko apli veica vienā minūtē un 35,130 sekundēs. Viņam pirmajā starta rindā līdzās būs Lūiss Hamiltons ("Ferrari"), kurš bija 0,29 sekundes lēnāks.
Aiz viņiem startēs sezonas līderis Kimi Antonelli ("Mercedes"), kurš pirms tam bija ātrākais trešajā treniņā, un Šarls Leklērs ("Ferrari"). Tālāk būs "McLaren" piloti Lando Noriss un Oskars Piastri, bet no ceturtās rindas startēs Džordžs Rasels ("Mercedes") un Izaks Hadžars ("Red Bull"). Lai gan Hadžars bija trešais ātrākais, dzinēja maiņas dēļ viņam piespriests piecu starta vietu sods.
Bahreinas "Lielās balvas" izcīņa Sepangas trasē norisināsies svētdien.
Pēc 15 posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 302 punktiem ieņem Kimi Antonelli ("Mercedes"), 236 punkti ir Raselam ("Mercedes"), 199 punkti - Lūisam Hamiltonam ("Ferrari"), 186 punkti ir Norisam un 179 punkti - Leklēram.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 538, "Ferrari" - 378, "McLaren" - 306 un "Red Bull" - 263 punkti.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelts posms Saūda Arābijā, bet Bahreinas sacīkstes pārceltas uz Malaiziju. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
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Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".