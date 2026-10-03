Līdz otrajiem ielaistajiem vārtiem spēlējām ļoti labi, secina Nikolato
Latvijas vīriešu futbola izlase piektdien mačā ar Melnkalni līdz otrajiem ielaistajiem vārtiem spēlēja ļoti labi, secināja valstsvienības galvenais treneris Paolo Nikolato.
Latvijas vīriešu futbola izlase piektdien Rīgā Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas trešajā mačā ar 1:2 (0:1) zaudēja Melnkalnei.
"Viens no labākajiem mūsu sniegumiem pēdējos gados. Ja ir kāds pareizais veids, kā zaudēt, tad tas ir šis, jo mēs izdarījām visu, ko varējām," Latvijas Futbola federācija (LFF) citē Nikolato teikto.
Treneris uzsvēra, ka komanda spēlējusi ar augstu intensitāti un daudz situsi pa vārtiem. Viņaprāt, Latvijas izlasei mazliet nepaveicās, taču treneris arī atzina, ka pretinieku līmenis bija ļoti augsts.
"Mūsu vidējā līnija spēlēja lieliski un daudz kontrolēja bumbu pret spēcīgu sāncensi. Esam atraduši vairākus labus spēlētājus, kuri būs šīs komandas nākotne - Denniss Cirkins, Markuss Strods, Oskars Vientiess, Danila Patijčuks, Kristers Čudars. Dmitrijs Zelenkovs, manuprāt, ir labākais pussargs virslīgā, viņš spēlē augstā līmenī," secināja Nikolato.
Latvijas izlases treneris solīja koncentrēties uz tām lietām, kas sanāca šajā spēlē, tāpat viņš slavēja futbolistus, kuri, viņaprāt, esot pelnījuši vairāk.
"Līdz otrajiem ielaistajiem vārtiem spēlējām ļoti labi, līdz tam brīdim spēles kontrole bija mūsu rokās. Pretinieka kvalitātes izpaudās uzbrukuma pēdējā stadijā. Pēc otrajiem ielaistajiem vārtiem parādījās šaubas, tomēr komanda nepadevās un turpināja atkal, atkal un atkal. Tas bija raksturs, stratēģija, kvalitāte - viss kopā," atzina Nikolato.
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"Mums ir tehniski spēlētāji, kuri var spēlēt tehnisku futbolu. Kļūdas būs vienmēr, un spēles arī ne vienmēr ies no rokas, taču man svarīga ir šāda motivācija līdz pat beigām," turpināja Nikolato.
Cirkins ceturtajā spēlē Latvijas izlasei nepalīdzēs, savukārt komandas kapteinim Antonijam Černomordijam par sakrātajām kartītēm būs diskvalifikācija.
"Domāsim, kā risināt šo situāciju. Tas nebūs viegli. Iespējams, kādam pavērsies sava iespēja. Tieši tāpēc esam strādājuši pie rotācijas paplašināšanas, lai mums būtu vairāk spēlētāju, kuri ienes komandā svaigumu un jaunu enerģiju. Jūtu, ka mēs būvējam kaut ko nākotnei. Jūtu, ka kaut kas notiek. Ar kopīgiem spēkiem varam izveidot ko labu," atzina Nikolato.
Pēc trīs spēļu kārtām apakšgrupā Melnkalnei ir deviņi punkti, Kipra iekrājusi četrus punktus, Armēnijai ir trīs punkti, bet Latvija tikusi pie viena punkta.