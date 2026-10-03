Ostapenko sasniedz Pekinas "WTA 1000" turnīra trešo kārtu
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko sestdien sasniedza Pekinas "WTA 1000" turnīra trešo kārtu.
WTA ranga 32. pozīcijas īpašniece Ostapenko, kura šajā turnīrā izsēta ar 24. numuru, otrās kārtas spēlē ar rezultātu 7-6 (7:5), 7-5 pārspēja kādreizējo pasaules ranga vicelīderi Spānijas tenisisti Paulu Badosu (WTA 59.).
Trešās kārtas sasniegšana dod 65 WTA ranga punktus, un tajā Ostapenko tiksies ar beļģieti Elīzi Mertensu (WTA 19.).
Ostapenko no pirmās kārtas bija brīva, bet Badosa ar rezultātu 4-6, 7-6 (9:7), 6-4 uzveica Austrālijas pārstāvi Darju Kasatkinu (WTA 87.).
Abas tenisistes savā starpā tikušās sešas reizes, un četrās no tām, tajā skaitā pēdējās trīs, uzvarējusi Ostapenko. Nevienā no turnīriem tenisistes nav tikušās agrāk par ceturtdaļfinālu. Februārī viņām bija jātiekas Dohas turnīra pirmajā kārtā, taču Badosa traumas dēļ atsauca dalību turnīrā.
Ostapenko Āzijas turnīru sēriju sāka ar Seulas "WTA 250" sacensībām, kurās zaudēja otrajā kārtā. Badosa savukārt spēlēja Sanpaulu "WTA 250" turnīrā, apstājoties pusfinālā.
Ostapenko turnīrā Ķīnas galvaspilsētā startē septīto reizi, labāko rezultātu sasniedzot 2017. gadā, kad aizcīnījās līdz pusfinālam. Arī pērn viņa no pirmās kārtas bija brīva, bet otrajā zaudēja, turnīru noslēdzot ar desmit ranga punktiem.
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Turnīrs Pekinā norisinās cietā seguma kortos.