Laksas pārstāvētā "Wings" zaudē izšķirošajā cīņā par vietu WNBA pusfinālā
Latvijas basketboliste Kitija Laksa piektdien nedevās laukumā Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) izslēgšanas turnīra spēlē, viņas pārstāvētajai Dalasas "Wings" pēc zaudējuma noslēdzot sezonu.
"Wings" viesos ar rezultātu 73:77 (19:14, 25:23, 15:17, 14:23) piekāpās Goldensteitas "Valkyries" un sērijā līdz divām uzvarām zaudēja ar 1-2.
Viešņām ar 30 punktiem izcēlās Arike Ogunbovale, 17 punkti un sešas rezultatīvas piespēles bija Peidžai Bakersai, bet 12 punktus guva un 12 bumbas zem groziem izcīnīja Džesika Šeparda.
Uzvarētājām 19 punktus guva Gabija Viljamsa, 18 punkti bija Tifānijai Heisai, bet 16 punkti, desmit atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles bija Veronikai Bērtonei.
Lielāko spēles daļu vadībā bija dalasietes, kuras vienubrīd bija iekrājušas 16 punktu pārsvaru, tomēr pretinieces galotnē atspēlējās un pārņēma vadību.
Pamatlaika pirmspēdējā minūtē "Valkyries" galvenā trenere Natālija Nakasa sarunā ar tiesnesi saļima, taču palika kopā ar komandu līdz mača beigām.
"Wings" pamatturnīrā ieņēma septīto vietu 15 komandu konkurencē, bet "Valkyries" bija otrā.
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Laksa "Wings" vienībai pievienojās pēc šī gada draftā ar pirmo numuru izraudzītās aizsardzes Eizijas Fadas traumas.
Pērn Laksa ar Fīniksas "Mercury" komandu kļuva par WNBA vicečempioni.