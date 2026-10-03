Šmits nopelna noraidījumu, bet “Rangers” svin sauso uzvaru NHL
Foto: Getty Images via AFP
Latvijas aizsargs Alberts Šmits.
Hokejs

Šmits nopelna noraidījumu, bet “Rangers” svin sauso uzvaru NHL

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas aizsargs Alberts Šmits piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Ņujorkas "Rangers" izcīnīja uzvaru pret Detroitas "Red Wings".

Šmits nopelna noraidījumu, bet “Rangers” svin saus...

"Rangers" viesos uzvarēja ar 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Šmits laukumā pavadīja 11 minūtes un 13 sekundes, nopelnīja divu minūšu noraidījumu un izpildīja vienu spēka paņēmienu. Šmita lietderības koeficients bija neitrāls.

Austrumu konferencē "Rangers" pēc trim spēlēm ar četriem punktiem ieņem pirmo vietu.

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NHLŅujorkas "Rangers"Detroitas "Red Wings"Alberts Šmits

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