Latvijas aizsargs Alberts Šmits.
Hokejs
Šodien 07:15
Šmits nopelna noraidījumu, bet “Rangers” svin sauso uzvaru NHL
Latvijas aizsargs Alberts Šmits piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Ņujorkas "Rangers" izcīnīja uzvaru pret Detroitas "Red Wings".
"Rangers" viesos uzvarēja ar 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Šmits laukumā pavadīja 11 minūtes un 13 sekundes, nopelnīja divu minūšu noraidījumu un izpildīja vienu spēka paņēmienu. Šmita lietderības koeficients bija neitrāls.
Austrumu konferencē "Rangers" pēc trim spēlēm ar četriem punktiem ieņem pirmo vietu.