Francijas futbolisti nenosargā vadību pret Itāliju, Beļģijai droša uzvara Nāciju līgā
Francijas vīriešu futbola izlase piektdien Parīzē UEFA Nāciju līgas trešajā mačā cīnījās neizšķirti ar Itālijas valstsvienību, kamēr citā grupas spēlē pie panākuma tika Beļģija.
A1 grupas cīņā francūži savā laukumā spēlēja neizšķirti ar itāļiem, mačam noslēdzoties ar 1:1 (0:0).
Pēc spēlētām desmit minūtēm otrajā puslaikā Itālijas izlases rindās dzelteno kartīti nopelnīja Nikolo Fadžoli. Francūži pēc tam izpildīja brīvsitienu pie pretinieku soda laukuma, un Maikls Olizē precīzi raidīja bumbu zem itāļu vārtu pārliktņa, izvirzot vadībā Franciju ar 1:0.
Itāļiem vajadzēja aptuveni 13 minūtes, lai panāktu neizšķirtu, kad pēc Francijas futbolistu kļūdas savā laukuma pusē Alesandro Bastoni tika pie bumbas un no pretinieku soda laukuma raidīja bumbu mājinieku vārtos.
Tuvojoties pamatlaika beigām, 85. minūtē otro dzelteno kartīti šajā mačā nopelnīja Francijas izlases aizsargs Dajo Upamekano. Francija maču noslēdza mazākumā, taču Itālijas futbolistiem neizdevās izmantot vairākumu.
Otrā A1 grupas spēlē Beļģija mājās ar 3:0 (1:0) uzvarēja Turciju.
Mača desmitajā minūtē beļģiem izdevās atgūt bumbu vēl pretinieku aizsardzības zonā, un pretuzbrukumu ar precīzu sitienu no soda laukuma noslēdza Kevins de Bruine.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 15 minūtēm de Bruine ar precīzu raidījumu no turku soda laukuma robežas dubultoja Beļģijas pārsvaru, bet 76. minūtē trešos Beļģijas vārtus guva Romelu Lukaku.
Pēc trīs spēļu kārtām A1 grupā Francijai ir septiņi punkti, par vienu punktu mazāk ir Beļģijai, Itālija tikusi pie četriem punktiem, kamēr Turcija ir bez punktiem.
Pēc spēka otrā līmeņa jeb B līgas B4 grupā Polija, trīs vārtus gūstot Robertam Levandovskim, mājās ar 6:0 (1:0) sagrāva Rumāniju, bet Bosnija un Hercegovina mājās ar 1:1 (0:0) cīnījās neizšķirti ar Zviedriju.
Pēc trīs mačiem B4 grupā Zviedrija iekrājusi septiņus punktus, Bosnijai un Hercegovinai ir pieci punkti, Polijai - četri punkti, bet Rumānija ir bez punktiem.
Savukārt B2 grupā Ungārija savā laukumā ar 1:0 (1:0) uzvarēja Gruziju, kamēr Ziemeļīrija viesos ar 3:0 (2:0) bija pārāka pār Ukrainu.
B2 grupā Ziemeļīrijai ir septiņi punkti, Ukraina un Ungārija iekrājušas pa četriem punktiem, bet Gruzijai ir viens punkts.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
2024./2025. gada sezonā Nāciju līgā uzvarēja Portugāle, kas pēc 2:2 120 spēles minūtēs finālā pēcspēles sitienos ar 5:3 pieveica Spāniju.