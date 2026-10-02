Bertānam pieticīgs vakars Stambulā, “Dubai” zaudē “Fenerbahce”
Latvijas basketbolista Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" piektdien ULEB Eirolīgas trešās kārtas spēlē piedzīvoja neveiksmi.
"Dubai" viesos ar 66:76 (14:26, 25:16, 12:13, 15:21) piekāpās Stambulas "Fenerbahce".
Bertāns laukumā bija desmit minūtes un 27 sekundes, kuru laikā garām grozam meta vienu tālmetienu, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu un nopelnīja vienu piezīmi, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu viens.
Dubaijas komandā rezultatīvākais ar 18 gūtajiem punktiem bija Elije Okobo, bet pa 12 punktiem iekrāja Dveins Beikons un Makinlijs Raits. Mājinieku uzvaru ar 20 punktiem un astoņām bumbām zem groziem sekmēja Markuss Bingems.
"Dubai" Eirolīgas sezonas ievadā uzvarējusi divās no trijām cīņām, kamēr "Fenerbahce" komanda tikusi pie trīs panākumiem.
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs notiks maija beigās.
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Iepriekšējā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Atēnās, par čempioni kļuva Pirejas "Olympiacos", kas finālā ar 92:85 pārspēja Madrides "Real".