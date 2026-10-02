Egle un Mamčics kaldina “Energie” uzvaru Čehijas ekstralīgā
Latvijas hokejisti Haralds Egle un Roberts Mamčics piektdien Čehijas hokeja ekstralīgas mačā izcēlās ar attiecīgi diviem un vieniem gūtiem vārtiem un sekmēja Karlovi Varu "Energie" panākumu.
"Energie" viesos ar 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) pārspēja Vītkovices "Ridera".
Mamčics izcēlās ar precīzu metienu mača ievadā, gūstot vārtus jau pēc spēlētām 63 sekundēm, bet Egle guva abus viesu vārtus otrajā periodā. Viņš vispirms dubultoja "Energia" pārsvaru vairākumā, bet desmit minūtes vēlāk panāca 3:0.
Mamčics spēlēja 16 minūtes un 44 sekundes, kuru laikā izcēlās statistikā arī ar vienu metienu un spēka paņēmienu. Tikmēr Egle uz ledus pavadītajās 14 minūtēs un 59 sekundēs divas reizes meta pa mājinieku vārtiem, bloķēja vienu metienu un uzvarēja divos no 15 iemetieniem.
Citā spēlē Jānis Jaks izcēlās ar divām rezultatīvām piespēlēm, taču tas neglāba viņa pārstāvēto Litvīnovas "Verva" no zaudējuma. "Verva" viesos ar 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) piekāpās Tršinecas "Ocelarzi".
Savukārt pie vienas rezultatīvas piespēles tika Fēlikss Gavars, kamēr viņa pārstāvētā "Mlada Boleslav" viesos ar 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 2:3) pēcspēles metienu sērijā zaudēja Brno "Kometa". Latvijas o=hokejists arī nerealizēja vienu pēcspēles metienu.
Vēl Kristapa Zīles pārstāvētā Liberecas "Bili Tygrzi" mājās ar 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) guva panākumu pār Ralfu Freibergu un "Olomouc", bet Plzeņas "Skoda" ar Kristiānu Rubīnu sastāvā izbraukumā ar 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) zaudēja Pardubices "Dynamo".
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No latviešu pārstāvētajām komandām turnīra tabulā visaugstāk ir "Energia", kas sešās spēlēs iekrājusi 12 punktus un atrodas trešajā pozīcijā 14 komandu vidū.
Pagājušajā sezonā par Čehijas ekstralīgas čempionvienību kļuva Pardubices "Dynamo".