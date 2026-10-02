Andžejs Ļebedevs sezonu Eiropas čempionātā noslēdz ar piekto vietu posmā
Latvijas motosportists Andžejs Ļebedevs piektdien Pardubicē Eiropas spīdveja čempionāta ceturtajā posmā ieņēma piekto vietu un meistarsacīkšu kopvērtējumā ierindojās desmitajā pozīcijā.
No pieciem braucieniem divos Ļebedevs bija pirmais, vienā finišēja otrais, bet vēl divos bija trešais. Latvijas sportists cīnījās par vietu finālā papildu braucienā, kurā ierindojās trešajā pozīcijā, nesasniedzot finālu.
Finālbraucienā posmā uzvaru izcīnīja polis Macejs Janovskis, kuram sekoja dāņi Mikels Mihelsens un Leons Madsens, kamēr ceturtais bija čehs Jans Kvehs. Posma kopvērtējumā Ļebedevs ar desmit punktiem bija piektais.
Eiropas čempionāta kopvērtējumā pēc četriem posmiem ar 47 punktiem uzvarēja Madsens. Otro vietu ar 46 punktiem ieņēma Janovskis, kamēr labāko trijnieku ar 42 punktiem noslēdza Polijas motosportists Kacpers Vorina.
Ļebedevam 30 punkti kopvērtējumā deva desmito pozīciju.
Jūlijā pirmajā posmā, kas norisinājās Zelona Gurā, Ļebedevs bija 12. vietā, septembra sākumā Vācijā aizvadītajā otrajā posmā latvietis ierindojās 15. pozīcijā, bet trešajā posmā viņš ieņēma trešo vietu.
Ļebedevs ir divkārtējs Eiropas čempions, 2017. gadā kļūstot par pirmo Latvijas spīdvejistu, kurš ir uzvarējis Eiropas meistarsacīkstēs, un 2024. gadā atkārtojot savu panākumu. Pērn viņš kļuva par vicečempionu, bet titulu izcīnīja polis Patriks Dudeks.