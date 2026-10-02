“Ventspils” basketbolisti savā laukumā pārspēj Igaunijas čempioni
"Ventspils" piektdien Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) mačā izcīnīja uzvaru.
Ventspilnieki savā laukumā ar 92:85 (25:23, 27:32, 20:13, 20:17) apspēlēja Igaunijas čempioni "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits".
Mājinieku panākumu ar 17 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Kristofers Karlsons, Artūrs Ausējs iekrāja 15 punktus un astoņas rezultatīvas piespēles, Kristens Kasemetss pievienoja 15 punktus un sešas atlēkušās bumbas, kamēr vēl 14 punktus guva Romels Mansels, kurš arī tika pie septiņām atlēkušajām bumbām.
Tartu vienībā rezultatīvākais ar 20 punktiem ir Omārs El-Šeihs, kurš arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, bet Keits Paleks izcēlās ar 17 punktiem un septiņām bumbām zem groziem.
"Ventspils" sezonu sākusi ar bilanci 2-1, bet "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" trīs aizvadītajās spēlēs piedzīvoja pirmo zaudējumu.
Ventspilnieki sezonas ievadā ar 76:98 zaudēja valmieriešiem, bet otrajā mačā ar 108:92 uzvarēja LU vienību. Tartu basketbolisti vispirms ar 90:63 uzveica Tallinas "Bigbank"/"Kalev" un pirms divām dienām viesos ar 87:83 guva virsroku pār "Liepāju".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
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Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".